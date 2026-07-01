*10:41JST アプリックス---HUMANLIFEと業務提携契約締結

アプリックス＜3727＞は30日、HUMANLIFEと業務提携契約を締結したと発表した。

同社はストックビジネス事業において、子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズを通じてMVNE/MVNO型の通信サービスを展開しており、音声・データSIMカードやモバイルWiFiルーターなどを提供している。加えて、統合ソリューション営業部の新設やグローバルキャストの子会社化により、通信サービス事業のグループ一体運営を強化してきた。

今回の提携は、クラウドSIM型ポケットWiFiサービス「ZEUS WiFi」を提供するHUMANLIFEと、通信サービス分野における協業を進めるものである。両社は2026年3月から協議を重ね、通信事業の拡大と企業価値向上を目的として正式契約に至った。

具体的には、通信サービス運営の効率化や商流・業務プロセスの最適化、HUMANLIFE社のSIMバンクへの同社グループ帯域SIM供給、海外WiFi市場への展開検討、人材交流によるノウハウ共有に加え、HUMANLIFEが推進するAIデータセンター事業に対し、同社のIaaS基盤を供給することなどを想定している。《KT》