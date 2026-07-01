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サンフロンティア不動産 「たびのホテル青森六ヶ所村」宿泊予約受付開始
記事提供元：フィスコ
*10:39JST サンフロンティア不動産---「たびのホテル青森六ヶ所村」宿泊予約受付開始
サンフロンティア不動産＜8934＞は29日、子会社のサンフロンティアホテルマネジメントが、東北エリア初出店となる「たびのホテル青森六ヶ所村」を2026年10月2日に開業すると発表した。
これに先立ち公式ホームページを開設し宿泊予約の受付を開始した。
ホテルは世界最先端のエネルギー研究・開発拠点が集積する青森県六ヶ所村に立地し、日本原燃のエネルギー関連施設や国際核融合エネルギー研究センターなどへ車で10分圏内と、中長期滞在や出張需要を見込む施設となる。
総客室数は210室で、全室に洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、55インチスマートテレビ、加湿機能付き空気清浄機の5つの家電を標準装備するほか、サータ製ベッドやソファ、大型テーブルを備え、「暮らすように滞在できるホテル」をコンセプトとした。セミダブルルームでは調理器具の貸出サービスも提供し、長期滞在時の利便性を高める。
また、人工温泉の大浴場や男性用100℃サウナ、17℃の水風呂を設けるほか、地元食材や青森県の郷土料理を取り入れた朝食ブッフェを提供する。さらに「Welcome Cafe」「HAPPY BAR」「TABINOだし茶漬け」「湯あがりアイス」「モーニングコーヒー」など無料サービスも用意する。
三沢空港から車で約40分、東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約55分とアクセスも良好で、研究者や技術者、工事関係者に加え、下北半島観光や帰省需要にも対応する施設として展開する。《KT》
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