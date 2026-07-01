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出来高変化率ランキング（10時台）～京写、アスタリスクなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～京写、アスタリスクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月1日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2512＞ NF外債ヘ 410380 11585.936 337.15% -0.001%
＜546A＞ MIRAINI 3011000 727375.68 241.64% 0.1752%
＜2016＞ iF米710H 494208 84742.926 238.26% -0.0049%
＜6837＞ 京写 461800 25502.06 230.24% 0.1078%
＜6522＞ アスタリスク 2897400 1236862.96 194.3% 0.1578%
＜2511＞ NF外債 317520 102321.05 175.69% 0.0008%
＜6977＞ 抵抗器 128700 75640.44 150.85% -0.0402%
＜6237＞ イワキポンプ 175600 208550 127.23% 0.0346%
＜4800＞ オリコン 438500 184734.26 121.95% 0.0293%
＜6166＞ 中村超硬 1180600 286048.96 100.43% 0.0378%
＜2521＞ 上場米HE 25009 17283.412 96.1% 0.0052%
＜1698＞ 上場配当 26941 43968.406 92.98% -0.0032%
＜2620＞ iS米債13 665680 99537.81 80.24% 0.0018%
＜9227＞ マイクロ波化 182100 77677.18 72.88% 0.011%
＜7803＞ ブシロード 890300 121637.4 70.14% 0.0324%
＜8173＞ Joshin 191400 419698.8 62.57% 0.0521%
＜8929＞ 青山財産 128400 79660.26 55.37% -0.044%
＜1624＞ NF機械 431 33343.184 52.38% 0.0266%
＜4446＞ Link－UG 564500 250822.16 47.93% -0.0093%
＜2975＞ スターマイカHD 328000 280896.08 40.78% -0.0665%
<2510> NF国内債 120400 66316.318 39.57% -0.0104%
<2338> クオンタムS 219300 17486.28 35.72% 0.0892%
<2586> フルッタフルッタ 701200 53995.22 34.54% 0.0693%
<7480> スズデン 71600 110843.8 30.99% 0.0831%
<2870> iFナ100Dイ 40061 213500.429 29.35% -0.0236%
<8860> フジ住 97400 49836.3 28.48% -0.0118%
<6658> シライ電子 88100 36791.32 23.06% 0.0177%
<8746> unbanked 1859900 135565.56 21.12% 0.08%
<135A> VRAIN 94400 395865.9 19.14% 0.0529%
<6925> ウシオ電 403300 1767881.32 14.48% 0.1303%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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