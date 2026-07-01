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出来高変化率ランキング（10時台）～京写、アスタリスクなどがランクイン

2026年7月1日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～京写、アスタリスクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月1日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 410380 　11585.936　 337.15% -0.001%
＜546A＞ MIRAINI　　　3011000 　727375.68　 241.64% 0.1752%
＜2016＞ iF米710H　　　494208 　84742.926　 238.26% -0.0049%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　461800 　25502.06　 230.24% 0.1078%
＜6522＞ アスタリスク　　　　2897400 　1236862.96　 194.3% 0.1578%
＜2511＞ NF外債　　　　　　317520 　102321.05　 175.69% 0.0008%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　128700 　75640.44　 150.85% -0.0402%
＜6237＞ イワキポンプ　　　　175600 　208550　 127.23% 0.0346%
＜4800＞ オリコン　　　　　　438500 　184734.26　 121.95% 0.0293%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1180600 　286048.96　 100.43% 0.0378%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　25009 　17283.412　 96.1% 0.0052%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　26941 　43968.406　 92.98% -0.0032%
＜2620＞ iS米債13　　　　665680 　99537.81　 80.24% 0.0018%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　182100 　77677.18　 72.88% 0.011%
＜7803＞ ブシロード　　　　　890300 　121637.4　 70.14% 0.0324%
＜8173＞ Joshin　　　　191400 　419698.8　 62.57% 0.0521%
＜8929＞ 青山財産　　　　　　128400 　79660.26　 55.37% -0.044%
＜1624＞ NF機械　　　　　　431 　33343.184　 52.38% 0.0266%
＜4446＞ Link－UG　　　564500 　250822.16　 47.93% -0.0093%
＜2975＞ スターマイカHD　　328000 　280896.08　 40.78% -0.0665%
<2510> NF国内債　　　　　120400 　66316.318　 39.57% -0.0104%
<2338> クオンタムS　　　　219300 　17486.28　 35.72% 0.0892%
<2586> フルッタフルッタ　　701200 　53995.22　 34.54% 0.0693%
<7480> スズデン　　　　　　71600 　110843.8　 30.99% 0.0831%
<2870> iFナ100Dイ　　40061 　213500.429　 29.35% -0.0236%
<8860> フジ住　　　　　　　97400 　49836.3　 28.48% -0.0118%
<6658> シライ電子　　　　　88100 　36791.32　 23.06% 0.0177%
<8746> unbanked　　1859900 　135565.56　 21.12% 0.08%
<135A> VRAIN　　　　　94400 　395865.9　 19.14% 0.0529%
<6925> ウシオ電　　　　　　403300 　1767881.32　 14.48% 0.1303%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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