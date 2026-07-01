*10:23JST テリロジーHD---テリロジーとVLCセキュリティアリーナが産業制御システムのセキュリティ人材育成で協業開始

テリロジーホールディングス＜5133＞は30日、同社の連結子会社であるテリロジー（本社：東京都千代田区）が、VLCセキュリティ＜2467＞グループのVLCセキュリティアリーナとOT（Operational Technology）セキュリティ領域におけるセキュリティ人材育成で協業を開始したと発表した。

本協業は、産業制御システム（ICS）に特化した国内初の体験型セキュリティ研修施設を運営するVLCセキュリティアリーナの模擬プラント環境に、テリロジーが国内一次代理店として販売する「Nozomi Networks」および「TXOne Networks」のソリューションを実装するものである。

これにより、実環境に近い状況下での検知・防御トレーニングが可能となり、受講者はOT環境向けセキュリティ製品の役割を実践的に理解できる環境が整備される。

近年、産業制御システムを取り巻くサイバー脅威が深刻化しており、重要インフラや製造現場の安全確保には技術対策に加え、現場特性を理解した専門人材育成の重要性が高まっている。

両社は長年のOTセキュリティ領域での知見を融合し、模擬プラントを活用した実践的トレーニングを通じて、日本の産業インフラにおけるサイバーレジリエンス向上とセキュリティレベル底上げに貢献する。《KT》