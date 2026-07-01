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出来高変化率ランキング（9時台）～スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン
*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン
スター・マイカHD＜2975＞がランクイン（9時40分時点）。急落。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は68.09億円（前年同期比69.5％増）。上期として過去最高の売上高・利益となった。リノベマンション事業（売買）の大幅増益が最高益を牽引した。26年11月期営業利益は104.49億円（前期比42.9％増）予想。上期好決算だが、通期予想の上方修正がなかったことが失望売りを誘っているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月1日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4424＞ Amazia 1362800 1971.2 387.71% 0.3121%
＜571A＞ iS日債13 1800 43.185 303.64% 0.0017%
＜6837＞ 京写 349500 25502.06 197.89% 0.132%
＜6977＞ 抵抗器 119100 75640.44 142.23% -0.0309%
＜6522＞ アスタリスク 1865000 1236862.96 136.41% 0.1796%
＜4800＞ オリコン 426200 184734.26 118.45% 0.0293%
＜498A＞ 防衛航空 219 562.684 109.14% 0.0074%
＜6237＞ イワキポンプ 140800 208550 100.85% 0.048%
＜2521＞ 上場米HE 24959 17283.412 95.86% 0.0056%
＜1698＞ 上場配当 25850 43968.406 88.12% -0.0004%
＜4284＞ ソルクシーズ 74500 14342.54 75.61% 0.0245%
＜7803＞ ブシロード 804400 121637.4 59.32% 0.0397%
＜488A＞ iS円高フォ 84700 31422.482 58.41% -0.0037%
＜5533＞ エリッツHD 800 687.58 57.32% 0.0256%
＜6166＞ 中村超硬 789600 286048.96 53.74% -0.0013%
＜9227＞ マイクロ波化 151700 77677.18 53.26% 0.0253%
＜2510＞ NF国内債 117400 66316.318 37.05% -0.0114%
＜5240＞ monoAI 35800 4855.3 36.7% 0%
＜8173＞ Joshin 146200 419698.8 34.74% 0.0572%
<8929> 青山財産 98100 79660.26 28.43% -0.0376%
<410A> GMOコマース 14000 9840.72 26.65% 0.0156%
<8860> フジ住 94000 49836.3 25.13% -0.0131%
<7567> 栄電子 13300 5469.18 23.71% 0.0209%
<3815> メディ工房 7300 2390.86 17.35% -0.0067%
<2641> GXGリーダー 5409 16390.648 14.16% 0.0084%
<4414> フレクト 19100 15811.1 12.79% 0.0634%
<1624> NF機械 284 33343.184 11.82% 0.0299%
＜2975＞ スターマイカHD 236300 280896.08 10.98% -0.095%
<7480> スズデン 57000 110843.8 9.73% 0.0656%
<2108> 甜菜糖 40700 157958.9 6.38% -0.0147%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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