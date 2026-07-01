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出来高変化率ランキング（9時台）～スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン

2026年7月1日 10:03

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記事提供元：フィスコ

*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン
スター・マイカHD＜2975＞がランクイン（9時40分時点）。急落。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は68.09億円（前年同期比69.5％増）。上期として過去最高の売上高・利益となった。リノベマンション事業（売買）の大幅増益が最高益を牽引した。26年11月期営業利益は104.49億円（前期比42.9％増）予想。上期好決算だが、通期予想の上方修正がなかったことが失望売りを誘っているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月1日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4424＞ Amazia　　　 1362800 　1971.2　 387.71% 0.3121%
＜571A＞ iS日債13　　　　1800 　43.185　 303.64% 0.0017%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　349500 　25502.06　 197.89% 0.132%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　119100 　75640.44　 142.23% -0.0309%
＜6522＞ アスタリスク　　　　1865000 　1236862.96　 136.41% 0.1796%
＜4800＞ オリコン　　　　　　426200 　184734.26　 118.45% 0.0293%
＜498A＞ 防衛航空　　　　　　219 　562.684　 109.14% 0.0074%
＜6237＞ イワキポンプ　　　　140800 　208550　 100.85% 0.048%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　24959 　17283.412　 95.86% 0.0056%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　25850 　43968.406　 88.12% -0.0004%
＜4284＞ ソルクシーズ　　　　74500 　14342.54　 75.61% 0.0245%
＜7803＞ ブシロード　　　　　804400 　121637.4　 59.32% 0.0397%
＜488A＞ iS円高フォ　　　　84700 　31422.482　 58.41% -0.0037%
＜5533＞ エリッツHD　　　　800 　687.58　 57.32% 0.0256%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　789600 　286048.96　 53.74% -0.0013%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　151700 　77677.18　 53.26% 0.0253%
＜2510＞ NF国内債　　　　　117400 　66316.318　 37.05% -0.0114%
＜5240＞ monoAI　　　　35800 　4855.3　 36.7% 0%
＜8173＞ Joshin　　　　146200 　419698.8　 34.74% 0.0572%
<8929> 青山財産　　　　　　98100 　79660.26　 28.43% -0.0376%
<410A> GMOコマース　　　14000 　9840.72　 26.65% 0.0156%
<8860> フジ住　　　　　　　94000 　49836.3　 25.13% -0.0131%
<7567> 栄電子　　　　　　　13300 　5469.18　 23.71% 0.0209%
<3815> メディ工房　　　　　7300 　2390.86　 17.35% -0.0067%
<2641> GXGリーダー　　　5409 　16390.648　 14.16% 0.0084%
<4414> フレクト　　　　　　19100 　15811.1　 12.79% 0.0634%
<1624> NF機械　　　　　　284 　33343.184　 11.82% 0.0299%
＜2975＞ スターマイカHD　　236300 　280896.08　 10.98% -0.095%
<7480> スズデン　　　　　　57000 　110843.8　 9.73% 0.0656%
<2108> 甜菜糖　　　　　　　40700 　157958.9　 6.38% -0.0147%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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