*09:53JST セレンディップ・ホールディングス---資金の借入及びコミットメントライン契約の締結

セレンディップ・ホールディングス＜7318＞は29日、子会社であるセレンディップSPC3号を借入人として、商工組合中央金庫を借入先とする資金の借入契約およびコミットメントライン契約の締結を決議したと発表した。

本契約は、日建産業のM＆Aに関連する費用等の資金調達を目的とし、中期経営計画「セレンディップ・チャレンジ1000」に基づく施策の一環である。なお、本件に伴う同社株式の希薄化を伴う増資や新株発行の計画はない。

資金の借入は借入金額30.00億円、借入期間8年、変動金利（基準金利＋スプレッド）で実行予定日は2026年07月01日とされ、担保は設定される。加えて財務制限条項として、純資産の維持、連結経常利益の黒字維持などが定められている。特に2028年3月期以降は、純資産の合計を直前期末比75％以上に維持することや、経常利益の継続的な黒字維持が条件となる。

また同時に、コミットメントライン契約として極度額5.00億円、契約期間8年間（2026年07月01日～2034年06月30日）で締結される。借入人は同じくセレンディップSPC3号であり、担保は設定され、財務制限条項も借入契約と同一内容が適用される。《KT》