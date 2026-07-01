*09:48JST エムアップ---2027年3月期通期連結業績予想を公表

エムアップ＜3661＞は6月26日、2027年3月期通期連結業績予想を公表した。2027年3月期の連結業績は、売上高360億円、営業利益58億円、経常利益60億円、親会社株主に帰属する当期純利益35億円となり、前期実績と比べ増収増益を見込む内容となった。

同社グループは、各施策の精査を継続する中で、今回、事業構造の最適化に伴う組織再編に関し、グループにおける経営資源の「選択と集中」の観点から、一部のノンコア事業について売却を含めた再編を行う方針を決定した。これに伴い、コア事業への注力による収益モデルの明確化、およびグローバル展開等を含む各施策の連結業績への影響度について、現時点で一定の合理的な算出が可能となったため、未定としていた2027年3月期の通期連結業績予想を公表した。

また、同社は、今後の持続的な成長基盤をより強固なものとするため、グローバル展開を加速する。具体的には、同社の連結子会社であるFanplusが、経済産業省が推進する「コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）」に「ファンクラブ事業モデルの海外展開」が採択され、補助金の交付が決定した。本支援事業の活用により、当面の新市場開拓にかかるリソースを戦略的に補完・抑制しつつ、米国現地法人等を拠点とした海外ファンダム基盤の高度化や、日本のファンクラブ文化のグローバル展開への体制構築を進めていく。《KT》