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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比405円高の71250円
*09:13JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比405円高の71250円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.61円換算）で、ソフトバンクG＜9984＞、東京エレク＜8031＞、関西電力＜9433＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比405円高の71250円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は136.46ドル高の52319.20ドル、ナスダックは393.58ポイント高の26213.72で取引を終了した。中東情勢の回復期待に、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が良好な結果となり、強い雇用統計を期待した買いやハイテクが引き続き相場を押し上げ、終日堅調に推移した。ダウは連日過去最高値で終了。
30日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円04銭へ下落後、162円67銭まで上昇し、162円61銭で引けた。米JOLT求人件数が予想を上回り労働市場の安定が示され、年内の利上げ観測が再び強まり長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。また、円安容認の思惑に円売りも継続した。ユーロ・ドルは1.1388ドルから1.1437ドルまで上昇し、1.1423ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反落（NYMEX原油8月限終値：70.08 ↓0.67）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.67ドル（－0.95％）の70.08ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4228 487 1
3.02
「ADR下落率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2096 -90.5 -
4.14
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2387 -98 -
3.94
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 924 -19.6 -
2.08
6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 2608 -37 -
1.40
■そのたADR（30日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2096 -90.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 0.03 6057
0
8035 (TOELY) 住友商事 38.29 0.07 6226 3
0
6758 (SONY.N) TDK 22.36 -0.33 3636 6
6
9432 (NTTYY) KDDI 16.84 0.08 2738 -
7
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 -0.04 924 -19.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.65 -0.28 4496 2
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.82 -0.24 6121 15
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.65 5012 30
7
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.67 0.09 7048 4
0
8001 (ITOCY) 丸紅 290.68 -2.89 4727 3
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.03 7797 5
4
8031 (MITSY) 東京エレク 243.01 -4.79 79032 188
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11383 5
3
4568 (DSNKY) 第一三共 16.17 -0.06 2629 20.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.24 -0.15 2355 69.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.40 -0.05 927 -92
7
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.80 -0.50 1507
8
7267 (HMC.N) スズキ 48.41 -0.79 1968 12.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.38 -0.61 5978 -3
4
6902 (DNZOY) ファナック 22.88 0.81 7441 8
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.08 -0.66 7506 -2
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.28 -0.17 2485 -
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.04 -0.39 6186 3
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.24 0.02 24782 9
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.02 0.04 5210 5
5
7741 (HOCPY) キヤノン 25.65 -0.13 4171 2
4
6503 (MIELY) 三菱電機 73.15 0.20 5947 7
1
6981 (MRAAY) 日東電工 19.64 -0.11 3194 2
4
7751 (CAJPY) 任天堂 10.48 -0.20 6817
2
6273 (SMCAY) SMC 22.24 0.14 72329 104
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.72 -0.10 302
2
6146 (DSCSY) ディスコ 52.40 1.20 85208 394
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.99 -0.07 1950 -
7
8053 (SSUMY) 三菱商事 26.81 -0.46 4360 1
3
6702 (FJTSY) 富士通 19.87 -0.35 3231 -1
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 120.41 8.81 19580 1945
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.21 3421 1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 -1.58 2163 -
6
8002 (MARUY) 三井物産 553.77 -6.41 4502
5
6723 (RNECY) ルネサス 15.36 0.21 4995 18
8
6954 (FANUY) 京セラ 22.55 0.63 3667 10
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.85 0.27 1777 -1.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.62 -0.25 4166 2
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.03 -0.55 6347 6
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.69 -0.18 3477 -
6
6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 0.06 2608 -3
7
6857 (ATEYY) シスメックス 9.01 -0.15 1465 -5.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.67 -0.18 2223 -1
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.94 0.05 1616 20.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.61円換
算）《AN》
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