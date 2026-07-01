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個別銘柄戦略: アンドSTや高島屋に注目
記事提供元：フィスコ
*09:10JST 個別銘柄戦略: アンドSTや高島屋に注目
昨日6月30日の米株式市場でNYダウは136.46ドル高の52,319.20ドル、ナスダック総合指数は393.58pt高の26,213.72pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,110円高の71,250円。為替は1ドル＝162.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が40.5％増となったアンドST＜2685＞、第1四半期営業利益が26.4％増となった高島屋＜8233＞、第1四半期営業利益が12.5％増で通期予想に対する進捗率が38.2％となったピックルスHD＜2935＞、上期営業利益が69.5％増となったスター・マイカHD＜2975＞、アッヴィ社との創薬提携でマイルストンを達成し約16.18億円を受領すると発表したネクセラ＜4565＞、兵庫県「空飛ぶクルマ事業化準備事業」に採択されたと発表した建設技研＜9621＞、東証スタンダードでは、26年5月期利益と配当見込みを上方修正したTONE＜5967＞、26年5月期業績見込みを上方修正した小津産業＜7487＞、26年業績予想を上方修正し特別配当実施も発表したマリオン＜3494＞、26年9月期復配を発表した篠崎屋＜2926＞、5月期の既存店売上高が28.2％増と4月の13.3％増から伸び率が拡大したマンダラケ＜2652＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期事業利益が1.7％増にとどまり大丸下関店の営業終了も発表したJフロント＜3086＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が8.6％減となったテクノアルファ＜3089＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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