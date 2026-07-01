*08:57JST インテグループ、ピックルスＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

インテグループ＜192A＞

2026年5月期の業績は、売上高が前期比17.7％減の15億5800万円、営業利益ハ同75.9％減の1億1900万円だった。大型案件を含む複数案件で検討期間の長期化や不成立が重なり、成約組数は前事業年度を上回ったものの、1組当たり売上高は3100万円(前事業年度は4400万円)となり、前事業年度と比較して減少した。2027年5月期の業績は、売上高が前期比34.4％増の20億9300万円、営業利益は同155.5％増の3億600万円を計画。



ピックルスＨＤ＜2935＞

ボトル圏での推移であるが、6月2日につけた1067円を底にリバウンドをみせており、足もとでは横ばいで推移する25日線が支持線として機能している。同線からのリバウンドで75日線（1133円）に接近する場面もみられており、75日線を捉えてくると、200日線（1176円）が射程に入るとともに、トレンド転換が期待される。《CS》