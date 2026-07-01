*08:40JST 7/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（70062.32、+594.21）

・NYダウは上昇（52319.20、+136.46）

・ナスダック総合指数は上昇（26213.72、+393.58）

・SOX指数は上昇（14246.96、+537.30）

・シカゴ日経225先物は上昇（71250、+1110）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月日銀短観(大企業製造業)

・6月製造業PMI

・6月消費者態度指数

・6月米国ADP雇用統計

・6月米国製造業PMI確報値

・5月米国建設支出

・6月米国ISM製造業景況指数

・6月中国RatingDog製造業PMI

・6月インド製造業PMI確定値

・6月ドイツ製造業PMII確報値

・6月ユーロ圏製造業PMI確報値

・6月ユーロ圏CPI

・1-3月期ロシアGDP

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・5月ブラジル融資残高

・5月ブラジルローン残高

・5月ブラジル個人ローンデフォルト率

・6月ブラジル製造業PMI

・6月ブラジル自動車販売台数

・「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」更新判断の期限《YY》