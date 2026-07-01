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7/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 7/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（70062.32、+594.21）
・NYダウは上昇（52319.20、+136.46）
・ナスダック総合指数は上昇（26213.72、+393.58）
・SOX指数は上昇（14246.96、+537.30）
・シカゴ日経225先物は上昇（71250、+1110）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月日銀短観(大企業製造業)
・6月製造業PMI
・6月消費者態度指数
・6月米国ADP雇用統計
・6月米国製造業PMI確報値
・5月米国建設支出
・6月米国ISM製造業景況指数
・6月中国RatingDog製造業PMI
・6月インド製造業PMI確定値
・6月ドイツ製造業PMII確報値
・6月ユーロ圏製造業PMI確報値
・6月ユーロ圏CPI
・1-3月期ロシアGDP
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・5月ブラジル融資残高
・5月ブラジルローン残高
・5月ブラジル個人ローンデフォルト率
・6月ブラジル製造業PMI
・6月ブラジル自動車販売台数
・「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」更新判断の期限《YY》
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