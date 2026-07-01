ベステラ、投資有価証券売却益2億4300万円を特別利益に計上へ

■政策保有株式縮減方針に沿い上場株式1銘柄の一部を売却

ベステラ<1433>(東証プライム)は6月30日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、投資有価証券売却益2億4300万円を特別利益として計上すると発表した。売却対象は同社が保有する上場株式1銘柄の一部で、売却期間は2026年5月21日から6月30日まで。

同社は、資本コストや株価を意識した経営の観点から、政策保有株式の残高を連結純資産の10%以下を目安に縮減する方針を掲げている。今回の売却は同方針に沿った政策保有株式の一部売却となる。

同売却益は、2027年1月期第2四半期連結会計期間に特別利益として計上する。これにより、同第2四半期連結累計期間の投資有価証券売却益は2億8300万円となる。通期連結業績予想は親会社株主に帰属する当期純利益への影響が見込まれるものの、その他要因を含め精査中として、3月12日公表値から変更しない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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