ピックルスホールディングス、27年2月期1Qは2桁増益、原料野菜価格安定で通期上振れへ

(決算速報) ピックルスホールディングス<2935>(東証プライム)は6月30日に27年2月期第1四半期連結業績を発表した。2桁増益と順調だった。売上面は消費者の節約志向の影響などで減収だが、利益面は原料野菜価格が安定して推移したほか、生産体制効率化への取り組みなどが寄与した。通期はインフレに伴う売上原価率上昇などを考慮して減益予想としている。ただし第1四半期の利益進捗率が高水準だったことを勘案すれば会社予想は上振れの可能性が高く、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は反発力が鈍く年初来安値圏だが、下値固め完了感を強めている。1倍割れの低PBRも評価材料であり。出直りを期待したい。

■27年2月期1Qは2桁増益と順調、通期減益予想だが上振れの可能性

27年2月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比4.9%減の104億98百万円、営業利益が12.5%増の6億96百万円、経常利益が12.2%増の7億11百万円、親会社株主帰属四半期純利益が11.6%増の4億73百万円だった。

2桁増益と順調だった。売上面は消費者の節約志向の影響、コンビニエンスストア向け売上の減少、収益性向上施策として取り組んでいるアイテム数絞り込みなどで減収だが、利益面は原料野菜価格が安定して推移したほか、生産体制効率化への取り組みなどが寄与した。

通期の連結業績予想については前回予想(26年4月14日付の期初公表値)を据え置いて、売上高が前期比0.2%増の410億円、営業利益が12.7%減の18億20百万円、経常利益が13.4%減の18億60百万円、親会社株主帰属当期純利益が11.0%減の12億31百万円としている。配当予想は前期と同額の29円(第2四半期末15円、期末14円)で、予想配当性向は29.5%となる。

売上高が消費者の節約志向の影響で横ばいにとどまるほか、インフレに伴う売上原価率上昇などを考慮して減益予想としている。なお売上原価は1.2%増の323億92百万円、売上原価率は0.8ポイント上昇して79.0%、販管費は0.4%減の67億87百万円の計画としている。

第1四半期の進捗率は売上高が26%、営業利益が38%、経常利益が38%、親会社株主帰属当期純利益が38%だった。第1四半期の利益進捗率が高水準だったことを勘案すれば会社予想は上振れの可能性が高く、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は下値固め完了

株価は反発力が鈍く年初来安値圏だが、下値固め完了感を強めている。1倍割れの低PBRも評価材料であり。出直りを期待したい。6月30日の終値は1108円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS98円33銭で算出)は約11倍、今期予想配当利回り(会社予想の29円で算出)は約2.6%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1568円51銭で算出)は約0.7倍、時価総額は約142億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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