共栄セキュリティーサービス、太陽興産を子会社化、福島県で警備・ビルメンテ体制を強化

■取得価額は普通株式14億5000万円、議決権所有割合100.0%へ

共栄セキュリティーサービス<7058>(東証スタンダード)は6月30日、株式会社太陽興産の全株式を取得し、子会社化すると発表した。取得株式数は1万株で、異動後の議決権所有割合は100.0%。取得価額は普通株式14億5000万円、アドバイザリー費用等8300万円を含め、合計概算額は15億3300万円となる。

太陽興産は福島県郡山市に本社を置き、環境開発事業、メンテナンス事業、警備事業を展開する。1971年10月28日設立で、資本金は2000万円。50年以上にわたり福島県全域で事業を展開し、2026年3月期の売上高は15億4400万円、営業利益は1億2100万円、経常利益は1億2400万円、当期純利益は9300万円だった。

共栄セキュリティーサービスグループは、警備事業の成長に加え、施設の総合管理需要に応えるため、隣接領域であるビルメンテナンス事業への展開を検討してきた。太陽興産をグループに迎え入れることで、重点戦略地域である福島県での事業提供能力を強化し、グループ全体の成長を加速させる。連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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