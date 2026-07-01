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前日に動いた銘柄 part2北川精機、ペットゴー、アツギなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2北川精機、ペットゴー、アツギなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
宮越HD＜6620＞ 949 -61
連日の株価急伸に過熱警戒感も。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2017 -138
29日大幅高も戻り売り優勢。
象印マホービン＜7965＞ 1334 -100
3-5月期は営業減益に転じる。
フィックスターズ＜3687＞ 2338 -164
商いも減少し見切り売り優勢。
沖電気工業＜6703＞ 3495 -270
「目視判定AI技術」開発などで前日反発も。
東京きらぼし＜7173＞ 1800 -87
再編期待などで直近上昇の反動も。
大同メタル工業＜7245＞ 1676 -51
高値圏で利食い売り優勢の展開。
FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 4882 -173
分割権利落ち後の買いにも一巡感か。
ニトリHD＜9843＞ 2414.5 -68
ドル・円相場が162円台にまで上昇。
日本電波工業＜6779＞ 3425 -195
AI関連の一角には換金売り優勢の動きも。
三井ハイテック＜6966＞ 953 -38
決算評価一巡後は処分売りの流れ継続。
東京ボード工業＜7815＞ 386 +80
固定資産売却益の計上発表を引き続き材料視。
北川精機＜6327＞ 7900 +1000
上値の節目を突破で値幅取り妙味。
アツギ＜3529＞ 1043 +127
29日には株主総会を開催しているが。
エイチエムコム＜265A＞ 696 +100
四国電力＜9507＞に異常音検知AIソリューションを提供。
くすりの窓口＜5592＞ 2198 +54
自社株取得枠を拡大。
TWOST＜7352＞ 450 -40
29日までの3日連続大幅高で利益確定売りが先行。
カルナバイオ＜4572＞ 340 +22
欧州で特許付与予定通知を受領。上値は限定的。
IGS＜4265＞ 456 +26
29日ストップ高。30日は売り買い交錯。
ZETA<6031> 288 +1
東証グロースからスタンダード市場への市場区分変更を申請。
上値は限定的。
コージンバイオ<177A> 891 -31
29日に年初来安値を更新し見切り売りも。
中村超硬<6166> 766 +100
引き続き芝浦工業大学とのレアアースイオン回収技術の
共同研究を材料視。上値は重い。
笑美面<9237> 824 -12
200日線に上値を阻まれる形に。
ペットゴー<7140> 974 +150
西武ホールディングス<9024>子会社と資本業務提携。《CS》
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