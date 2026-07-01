六甲バター、投資有価証券売却益約4億円を特別利益に計上へ

■2026年7月末までに売却予定、通期業績への影響は精査中

六甲バター<2266>(東証プライム)は6月30日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、2026年12月期に投資有価証券売却益約4億円を特別利益として計上する見込みだと発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、対象は同社保有の上場有価証券2銘柄。

売却理由は、政策保有株式の縮減を通じた株主還元の拡大および資本効率の向上。売却時期は2026年7月末までを予定する。通期連結業績への影響は現在精査中で、後日公表予定の「2026年12月期通期連結業績予想」に反映させる予定。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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