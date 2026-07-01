富士山マガジンサービス、学習塾事業の譲受で基本合意、教育事業を拡大

■九州の学習塾20拠点などを対象、9月末ごろ譲受予定

富士山マガジンサービス<3138>(東証スタンダード・名証メイン)は6月30日、連結子会社Fujisan Academia Groupによる事業譲受に向けた基本合意書締結を発表した。対象はVネットホールディングス傘下の学習塾事業、シェーン英会話事業、学習塾テナント管理事業である。

受験Vアカデミーは九州・福岡地域を中心に20拠点の学習塾を展開する。対象事業のうち学習塾事業の2025年11月期売上高は2億9813万4000円、営業利益791万2000円。シェーン英会話教室事業の2026年3月期売上高は1億1852万9000円、営業損失1068万7000円である。

同社グループは2024年に学習塾事業へ進出し、医学部受験生向け個別指導プラン「精鋭オンライン」などの展開を進めている。今回の譲受により、地元密着型の塾・自習室事業者向けフランチャイズ展開のサービスモデル確立を目指す。業績影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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