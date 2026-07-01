マリオン、26年9月期業績予想を上方修正、期末配当も7円に増配

■不動産賃貸・売買事業が想定上回る進捗、売上高は26億5000万円へ

マリオン<3494>(東証スタンダード)は6月30日、2026年9月期通期業績予想の上方修正と期末配当予想の増配を発表した。2025年11月13日に公表した予想を見直し、売上高を26億5000万円、営業利益を6億5000万円、経常利益を4億1000万円、当期純利益を2億8000万円に修正した。

不動産賃貸事業と不動産売買事業が当初想定より順調に進捗したことが主因である。前回予想に対し、売上高は5000万円増、営業利益は2000万円増、経常利益は1000万円増、当期純利益は4000万円増となる。増減率は売上高1.9%増、営業利益3.1%増、経常利益2.5%増、当期純利益16.6%増で、1株当たり当期純利益は34円95銭を見込む。

期末配当予想は1株当たり6円40銭から7円に引き上げる。内訳は普通配当6円、記念配当40銭、特別配当60銭。業績や財政状況を総合的に勘案し、配当原資を確保できる見通しとなったため、長期保有株主への感謝を示す特別配当を実施する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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