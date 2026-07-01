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バローHD、コーナン商事と資本業務提携、相互出資で3社連携を加速
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■PB相互供給、共同出店、物流・店舗運営の共同研究を推進
バローホールディングス<9956>(東証プライム)は6月30日、コーナン商事<7516>(東証プライム)との資本業務提携契約締結を発表した。両社はアレンザホールディングスを含む3社の成長戦略を加速し、企業価値向上を図る。
提携内容は、PB商品の相互供給、関西圏・関東圏を中心とする市場深耕での協働、物流施設運営、物流システム、店舗開発、施設管理、店舗業務合理化、販売促進施策、EC運営、人材採用・教育などの共同研究である。コーナン商事はバローHD株式を総額約30億円取得し、バローHDはコーナン商事株式71万9400株、総額約30億円を取得する。
小売業界では業態を超えた経済圏づくりが進んでおり、食品スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、ペット事業を横断する連携は材料視されやすい。業績への影響は軽微とされているが、PB・物流・店舗網での実効性が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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