篠崎屋、2026年9月期に復配へ、期末配当3円を予想

■5月末時点のポップアップストア売上は前年度の約160%に拡大

篠崎屋<2926>(東証スタンダード)は6月30日、2026年9月期の配当予想を修正し、復配する方針を発表した。期末配当予想は1株当たり3.00円、年間配当も3.00円とする。前回予想は未定、前期実績は中間・期末とも0.00円だった。

同社は株主還元を重要な経営方針の一つと位置付け、持続的な企業価値向上と財務基盤強化の両立を進めてきた。2025年9月期には利益剰余金確保のため自己株式を消却し、2026年9月期には減資および剰余金処分を行い、配当可能な体制を整えた。

主力の小売事業は既存店舗が想定通り順調に推移している。新規事業ではポップアップストア(催事)を強化し、出店延べ件数は5月末現在で22件、売上は前年度の約160%に拡大した。来年度以降の出店依頼も増加傾向にあり、業績回復と収益見通しを総合的に勘案して復配を決めた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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