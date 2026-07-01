まんだらけ、5月既存店売上高は28.2%増、ZENBU大オークションが過去最大落札額

■TOY専門店「那由多」も好調、秋葉原・渋谷・名古屋・うめだで売上増

まんだらけ<2652>(東証スタンダード)は6月30日、2026年9月期の5月月次売上高を発表した。既存店売上高は前年同月比28.2%増の16億9800万円となり、全店売上高も同28.2%増の16億9800万円と大きく伸長した。10月から5月までの累計では、既存店売上高が前年同期比11.6%増の113億700万円、全店売上高が同11.9%増の113億5200万円となった。

5月は「まんだらけZENBU133号」大オークション大会が過去最大の落札金額を記録し、売上を押し上げた。ガンダム特集の効果でTOY専門店の那由多(東京・池袋)も関連商品の動きが活発となり、4月末にリニューアルオープンしたラララ(東京・池袋)や、ゴールデンウィーク期間中の各店イベントも寄与した。

店舗別ではコンプレックス(東京・秋葉原)で約4600万円、渋谷店で約1300万円、名古屋店とうめだ店でそれぞれ約1000万円の増加となった。同社は古書籍・古物店の経営、自社出版物の編集・販売を手がけ、漫画、アニメ、同人誌、TOY、セル画、CD・DVD、アンティークグッズなどを扱うコレクター向け小売企業である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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