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サイネックス、ジュッポーワークスを子会社化、DXサポート事業の領域を拡大
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■Claris FileMaker活用、取得株式480株で100%保有
サイネックス<2376>(東証スタンダード・名証メイン)は6月30日、ジュッポーワークスの全株式を取得し子会社化したと発表した。地方自治体や地域事業者向けの地方創生支援を展開する同社にとって、DXサポート事業の領域拡大が狙いとなる。
ジュッポーワークスは、米国Appleから正式認証されたClaris Platinum Partnerで、ローコードツール「Claris FileMaker」を活用した業務システムの開発・保守運用を手掛ける。取得株式数は480株、議決権所有割合は100.0%。取得価額は相手方の意向で非開示とした。
同社は自治体や中小事業者のプロモーション支援に加え、業務改善システムを提供できる体制を強化する。ジュッポーワークスの2025年6月期売上高は3億2000万円、営業利益2700万円、当期純利益1800万円。今期業績予想への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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