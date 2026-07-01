ネクセラファーマ、アッヴィ社との創薬提携で1000万米ドルのマイルストン受領へ

■NxWave™活用、GPCR標的の神経疾患領域でヒット分子を同定

ネクセラファーマ<4565>(東証プライム)は6月30日、アッヴィ社との神経疾患を対象とした創薬提携で、研究段階における4件目の重要なマイルストンを達成し、1000万米ドル(約16億1800万円)を受領すると発表した。2026年では2件目の達成となる。

同提携は、同社の「NxWave」プラットフォームを活用し、神経疾患に関するGタンパク質共役受容体(GPCR)を標的とした新薬創出を目指すもの。今回のマイルストンは、バリデーション済みで差別化されたヒット分子の同定に関する成果となる。

同提携の開始以降、同社は短期的に想定されていた4件すべての研究開発マイルストンを達成し、アッヴィ社から合計4000万米ドルを受領した。契約に基づき、オプション行使や開発・販売目標の達成に応じて最大12億米ドル(約1942億円)のマイルストンに加え、販売高に応じた段階的ロイヤリティを受け取る権利を有する。2026年12月期連結業績予想には織り込み済み。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

