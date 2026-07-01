ファインシンター、投資有価証券売却益3億5800万円を特別利益に計上へ

■2027年3月期第1四半期決算に計上予定、通期予想は必要に応じて修正

ファインシンター<5994>(東証スタンダード)は6月30日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、2027年3月期第1四半期決算で投資有価証券売却益3億5800万円を特別利益に計上する予定だと発表した。

売却したのは同社保有の上場有価証券2銘柄で、売却期間は2026年6月。同社は株式の政策保有に関する方針に基づき、政策保有株式の縮減を進めている。

同社は今回の売却により、資産効率の向上、財務体質の強化、企業価値の向上を図る。2027年3月期の通期業績予想については、他の要因も含め修正が必要と判断した場合、速やかに公表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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