カヤック、ブレインサービスを子会社化へ、取得価額13.19億円で全株式取得

■JNTO・観光庁案件に実績、地域インバウンド促進の全国展開を視野

カヤック<3904>(東証グロース)は6月30日、ブレインサービスの全株式取得による子会社化を発表した。7月14日に株式譲渡契約を締結し、7月22日に株式を取得する予定で、発行済株式70千株を取得して議決権所有割合を100.0%とする。取得価額は普通株式1,314,390千円、アドバイザリー費用等5,000千円を含む合計1,319,390千円。

ブレインサービスは、観光・インバウンド領域を主力とするブレイン、語学出版社の三修社を含む国内外7社を子会社に持つ。これによりブレイン、三修社を含む7社はカヤックの連結子会社、すなわち孫会社となる予定である。ブレインはJNTO、観光庁、内閣官房など公共性の高い大型案件の実績を持ち、インバウンド・観光領域のデジタル化に強みを持つ。

三修社は50言語対応、CEFR準拠の辞書・教材を擁し、国際交流基金との共同教材「まるごと」は世界19,344機関で採用されている。カヤックは「人を呼ぶ」インバウンドDXと「人が馴染む」日本語学習支援を軸に、グループ成長を推進する。連結業績への影響は現在精査中で、現時点では軽微とみている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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