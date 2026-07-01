アプリックス、HUMANLIFEと業務提携、通信サービスとAIデータセンターで協業へ

■通信サービス運営の効率化、SIM供給、海外WiFi市場向け展開を協議

アプリックス<3727>(東証グロース)は6月30日、HUMANLIFEとの業務提携契約の締結を発表した。子会社のスマートモバイルコミュニケーションズを通じて展開するMVNE/MVNOなどの通信サービスについて、クラウドSIMを活用したポケット型WiFiサービス「ZEUS WiFi」などを提供するHUMANLIFEと連携し、通信サービス分野を中心に事業拡大と企業価値向上を図る。

同社グループは、音声・データ用SIMカードやモバイルWiFiルーターなどを提供している。2026年1月に「統合ソリューション営業部」を新設し、4月にはライフラインサービスの販売支援を強みとするグローバルキャストを子会社化した。今回の提携では、通信サービス運営の効率化、HUMANLIFEが保有する自社SIMバンクへの同社グループ帯域のSIM供給、海外WiFi市場向け展開の協業検討、人材交流によるノウハウ共有などを進める。

さらに、HUMANLIFEが推進するAIデータセンター事業に対し、同社グループがIaaSのコンピュート基盤およびデータストレージ基盤を供給する方針だ。業務提携開始日は6月30日。今回の提携は中長期的に業績へ寄与するとみているが、2026年12月期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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