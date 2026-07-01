eBASE、KSP-SPを完全子会社化、商品詳細データとPOS分析を融合へ

■商品詳細データとPOSデータを統合、新商品開発や棚割最適化を支援

eBASE<3835>(東証プライム)は6月30日、株式会社KSP-SPの株式取得を完了し、完全子会社化したと発表した。4月28日に発行済株式の74.8%を取得する株式譲渡契約の締結を開示していたが、その後、その他の株主との交渉も完了し、同社株式100%を取得した。

eBASEは、商品情報の収集・管理・流通を支援するソフトウェア「eBASE」と商品詳細情報のコンテンツ提供サービス「商材ebisu」を展開する。KSP-SPは2003年設立で、全国の小売店などから収集したPOSデータ分析を強みとし、メーカー・卸・小売業に店頭活性化のためのナレッジ・ノウハウを提供してきた。

同社は、商品詳細データとPOSデータを統合・連携させ、購買行動に影響した商品特性を可視化する高度なマーケティング分析基盤の実現を目指す。新商品開発支援や棚割・品揃え最適化支援を展開し、「次世代データマーケティング事業」の育成につなげる。2027年3月期業績予想への影響は軽微となる見込み。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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