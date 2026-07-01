コラボス、29年3月期に売上高20億円へ、中期経営計画を策定

■直販9割の顧客基盤とストック型収益モデルを強みに、AI・DX需要を取り込む

コラボス<3908>(東証グロース)は6月30日、2027年3月期から2029年3月期までの3カ年を対象とする中期経営計画を発表した。2029年3月期に売上高20億円、営業利益1億円を目指す。2026年3月期実績は売上高17.0億円、営業利益0.7億円で、2027年3月期計画は売上高17.8億円、営業利益0.7億円を見込む。

同社は企業や自治体のコールセンター部門向けに、コールセンターシステムやマーケティングシステムを月額料金制のクラウドサービスとして提供する。前中期経営計画では「@nyplaceの安定成長」と「独自サービスの飛躍成長」を進め、「VLOOM」「GROWCE」「GOLDEN LIST」「UZ」など独自サービスが売上高全体の約20%を占める新たな収益基盤の柱に育った。

■「VLOOM」中心に独自サービスを拡大

新中計では「独自性の高い製品で市場を開拓」「顧客課題を解決する継続的な機能開発の実施」「現有サービスの顧客基盤の維持」の3点を事業戦略に掲げる。直販が9割の顧客基盤、売上の約90%以上を月額利用料が占めるストック型収益モデル、20年以上の運用実績を強みに、AIコールセンターPBX/CTIシステム「VLOOM」を中心とした統合型ソリューション化を進める。

コールセンター市場では人材不足、人件費高騰、問い合わせ手段の多様化、VoC活用への需要拡大を背景に、生成AI、音声認識、自動要約、FAQ自動生成、AIエージェントの導入が広がる見通しだ。同社はボイスボット機能の実装や各機能の継続的なアップデート、人的資本投資、開発投資、株主還元・IR強化を通じ、持続的成長と企業価値向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

