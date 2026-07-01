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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業)、欧ユーロ圏製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など

2026年7月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業)、欧ユーロ圏製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業)(4-6月)　16　17
09:30　製造業PMI(6月)　　54.9
14:00　消費者態度指数(6月)　34.1　33.6


＜海外＞
10:45　中・RatingDog製造業PMI(6月)　51.9　51.8
14:00　印・製造業PMI確定値(6月)　　54.5
16:55　独・製造業PMII確報値(6月)　　50.0
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI確報値(6月)　51.3　51.3
18:00　欧・ユーロ圏CPI(6月)　3.1％　3.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.49％
20:30　ブ・融資残高(5月)　　7兆2450億レアル
20:30　ブ・ローン残高(5月)　　0.3％
20:30　ブ・個人ローンデフォルト率(5月)　　7.2％
21:15　米・ADP雇用統計(6月)　11.8万人　12.2万人
22:00　ブ・製造業PMI(6月)　　49.1
22:45　米・製造業PMI確報値(6月)　　55.7
23:00　ブ・自動車販売台数(6月)　　27万4317台
23:00　米・建設支出(5月)　　0.4％
23:00　米・ISM製造業景況指数(6月)　53.8　54.0
25:00　露・GDP(1-3月)　　-0.2％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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