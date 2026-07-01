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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業)、欧ユーロ圏製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業)、欧ユーロ圏製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業)(4-6月) 16 17
09:30 製造業PMI(6月) 54.9
14:00 消費者態度指数(6月) 34.1 33.6
＜海外＞
10:45 中・RatingDog製造業PMI(6月) 51.9 51.8
14:00 印・製造業PMI確定値(6月) 54.5
16:55 独・製造業PMII確報値(6月) 50.0
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI確報値(6月) 51.3 51.3
18:00 欧・ユーロ圏CPI(6月) 3.1％ 3.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.49％
20:30 ブ・融資残高(5月) 7兆2450億レアル
20:30 ブ・ローン残高(5月) 0.3％
20:30 ブ・個人ローンデフォルト率(5月) 7.2％
21:15 米・ADP雇用統計(6月) 11.8万人 12.2万人
22:00 ブ・製造業PMI(6月) 49.1
22:45 米・製造業PMI確報値(6月) 55.7
23:00 ブ・自動車販売台数(6月) 27万4317台
23:00 米・建設支出(5月) 0.4％
23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 53.8 54.0
25:00 露・GDP(1-3月) -0.2％
「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」更新判断の期限
欧・欧州連合(欧)議長国に就任（アイルランドが26年下期）
ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長、ラガルドECB総裁、ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁、
マックレムカナダ銀行(中央銀行)総裁がECBフォーラムのパネル討論会に参加
ラガルドECB総裁がECBフォーラムで閉会の辞
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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