テスラ、2026年Q2納車台数を7月2日発表へ――市場予測は40.6万台、需要回復の試金石に

米テスラは、2026年第2四半期（Q2）の車両納車台数を2026年7月2日頃に発表する見通しだ。ウォール街のコンセンサス予測は40万6,024台となっており、一部の主要投資銀行はこれを上回る好結果を予想している。今回の発表は、同社の需要回復が本物であるか、あるいは第1四半期（Q1）に発生した約5万台の過剰在庫問題がさらに悪化しているかを判断する極めて重要な指標となる。

■市場予測40万6,024台の背景と信頼性

テスラ株は現在370ドル（約5万9,940円、1ドル=162円換算）付近で取引されており、年初来で約17%下落、2025年12月の高値約490ドル（約7万9,380円）を大きく下回っている。もしゴールドマン・サックスの予測である42万台を達成できれば、2四半期連続の前年同期比プラス成長となり、株価回復の強力な根拠となる可能性がある。一方で、39万台を下回れば逆効果となる恐れがある。

なお、米運輸省道路交通安全局（NHTSA）が2023年型「モデル3」および「モデルY」のパワーステアリング不具合に関する調査を終了したことは、株価にとって規制リスクの1つが解消された形だ。ただし、6月19日にテキサス州で発生した自動運転支援システム作動中の死亡事故に関する連邦政府の調査は継続中である。

コンセンサス予測の40万6,024台は、テスラ自身のIRページに掲載された主要アナリスト22人の予測に基づいている。中央値は40万8,609台。内訳は「モデル3」と「モデルY」が約39万2,625台、残りの約1万2,978台が「サイバートラック」と「テスラ・セミ」とみられる。

ただし、この予測値はテスラ自身がアナリスト予測を集計して公表しているため、目標設定が低めになりやすいとの指摘（Electrekによる）もある。実際、2026年Q1には予測36万5,645台に対し、実績は35万8,023台と下回り、5万台以上の売れ残り在庫が発生した。テスラは「アナリストによる情報や推奨、結論を支持するものではない」との免責事項を明記しており、コンセンサスはあくまで参考値であるとしている。

■Q1の在庫過剰問題が意味するもの

テスラは2026年Q1に40万8,386台を生産したが、納車台数は35万8,023台にとどまり、約5万363台が在庫または輸送中の状態となった。テスラでは、顧客への物理的な引き渡しと書類手続きが完了して初めて「納車」とカウントされるため、それまでは売上高に計上されない。

この5万台以上の在庫は、2025年Q2の生産・納車ギャップ（約2万6,000台）と比べても大幅に拡大しており、現在の生産ペースが需要を上回っていることを示唆している。そのため、今回のQ2発表には「納車台数の回復」と「Q1の売れ残り在庫の解消」という2つの課題をクリアしているかどうかが問われる。40万6,000台以上であれば両方を達成したとみなされるが、39万台付近であればどちらも達成できていないと判断される可能性が高い。

■前年同期比のハードルと主要アナリストの予測

比較対象となる2025年Q2の納車台数は38万4,122台（前年同期比14%減）であり、今回のコンセンサスである40万6,024台を達成すれば、前年同期比で約5.7%の成長となる。劇的な数字ではないが、2年連続の減少を経て、2四半期連続のプラス成長を確保できることになる。2025年通期の納車台数は163万6,129台（前年比8.6%減）で、2026年通期のコンセンサス予測である165万4,808台は、前年比でわずか1%程度の微増にとどまる見通しだ。

ゴールドマン・サックスのアナリスト、マーク・デラニー氏は、Q2予測を従来の40万5,000台から42万台に引き上げた。欧州での5月までの登録台数が前年同期比で約85%〜90%増加したことなどが要因とされる。ただし、米国での納車台数は5月までに前年同期比約15%減少しているとみられ、同氏はレーティングを「ニュートラル」、目標株価を375ドル（約6万750円）に据え置いている。

バークレイズのダン・レビー氏も41万8,000台（前年同期比約9%増）と予測し、コンセンサスを上回るとみているが、レーティングは「ホールド」、目標株価は360ドル（約5万8,320円）としている。同氏は、テスラの株価が「ほぼナラティブ（物語）だけで動いている」と指摘し、投資家の関心は納車台数よりもロボタクシーや人型ロボット「Optimus」、AIの進展に向いていると分析する。その他、RBCキャピタルのトム・ナラヤン氏は40万5,000台（アウトパフォーム、目標株価475ドル＝約7万6,950円）、ベアードは39万2,900台（アウトパフォーム、目標株価522ドル＝約8万4,564円）と予測している。

■発表後の株価への影響と、7月の決算発表で明かされる詳細

納車台数が40万6,000台以上であれば、Q1の在庫懸念は和らぐ。しかし、アナリストらは7月22日に予定されている決算発表での利益率の回復やロボタクシーの進捗を見極めたい考えだ。39万台から40万6,000台の間であれば、前年同期比プラスではあるものの予測を下回るため、市場の反応は当時のセンチメントに左右される。39万台を下回れば、通期予測への下方圧力が強まる。

なお、7月2日の発表は車両の生産・納車台数のみであり、売上高や自動車粗利益率、蓄電事業の業績、自動運転タクシー「Cybercab」の立ち上げ状況などは、7月22日（米国時間）の決算発表まで明らかにならない。

蓄電事業については、上海メガファクトリーの稼働に伴い、Q2の導入量が前四半期比36%増の13.8GWhに達するとの予測もある。また、7月22日の決算では、2026年量産開始予定のCybercabや、2026年9月にギガファクトリー・テキサスで生産開始が噂される6人乗り「モデルY L」の進捗も注目されるポイントとなる。

■注目ポイントQ&A

●テスラの2026年Q2納車台数はいつ発表されますか？

2026年7月2日頃に生産・納車レポートが発表される予定です。また、売上高や利益率などの詳細な財務実績を含むQ2決算発表は、2026年7月22日の市場閉鎖後に予定されています。

●なぜアナリストのコンセンサス予測がテスラ株にとって重要なのですか？

市場はコンセンサス予測を短期的な業績の基準として使用するためです。予測を上回れば需要回復の兆候として好感されますが、下回れば株価や通期予測に悪影響を及ぼします。なお、この予測値はテスラ自身がIRページで集計・公表しているため、達成しやすい水準に調整されやすいとの指摘もあります。

●2026年Q1の在庫過剰はQ2の納車にどう影響しますか？

Q1には生産台数が納車台数を約5万台以上上回り、在庫となりました。Q2の納車台数が予測を上回れば、これらの売れ残り在庫が順調に顧客へ引き渡され、需要が回復していることを示します。逆に納車台数が伸び悩めば、在庫問題がさらに悪化していることを意味します。

元記事: Tesla Q2 2026 Deliveries: Wall Street Sets 406,024 Bar for July 2 Report