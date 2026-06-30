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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約340円分押し上げ

2026年6月30日 16:55

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記事提供元：フィスコ

*16:55JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約340円分押し上げ
30日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり121銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日29日の米国株式市場は反発。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米国市場で主要指数が反発し、ナスダックが大幅高となった流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。月末・四半期末に伴う需給調整も残るなか、日経平均は70000円台を回復した後は上げ幅を縮小する動きも見られたが、後場以降は高値圏で売り買いが交錯、株価の下値の堅さが意識されてプラス圏を維持した。外国為替市場では円相場が1ドル=162円台と39年半ぶりの円安・ドル高水準とな
った。

大引けの日経平均は前営業日比594.21円高の70062.32円となった。東証プライム市場の売買高は23億4571万株、売買代金は10兆8307億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、金属製品などが上昇した一方で、その他製品、小売業、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は33％、対して値下がり銘柄は64％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約246円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約126円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、三菱商＜8058＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　70062.32(+594.21)

値上がり銘柄数 104(寄与度+863.31)
値下がり銘柄数 121(寄与度-269.10)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 77150　 2450　246.39
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 32340　 390　 94.13
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　6238　 353　 71.00
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5963　 69　 55.51
＜6981＞　村田製作所　　　　　 11395　 655　 52.70
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 20150　 1540　 51.62
＜6954＞　ファナック　　　　　　7355　 304　 50.95
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 89680　 1230　 28.86
＜7735＞　SCREEN　　　　　17805　 1040　 27.89
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3561　 52　 13.95
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 81260　 1710　 11.46
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2745　 28　 11.26
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7008　 66　 11.06
<5801>　古河電気工業　　　　　4730　 311　 10.43
<6861>　キーエンス　　　　　 81060　 2860　 9.59
<4062>　イビデン　　　　　　 23815　 115　 7.71
<6367>　ダイキン工業　　　　 24685　 225　 7.54
<6920>　レーザーテック　　　 49700　 500　 6.70
<6645>　オムロン　　　　　　　5800　 147　 4.93
<4385>　メルカリ　　　　　　　4090　 130　 4.36

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 82810　 -1570 -126.31
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3570　 -23　-11.57
＜9766＞　コナミG　　　　　　　17665　 -265　 -8.88
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　2725　 -47　 -7.88
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4347　 -67　 -6.74
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2414.5　 -68　 -5.70
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3784　 -50　 -5.03
<7974>　任天堂　　　　　　　　6815　 -120　 -4.02
<4519>　中外製薬　　　　　　　7534　 -40　 -4.02
<7453>　良品計画　　　　　　　3539　 -55　 -3.69
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10805　 -105　 -3.52
<4543>　テルモ　　　　　　　　2234　 -13　 -3.49
<7733>　オリンパス　　　　　　1699　 -25　 -3.35
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3280　 -19　 -3.18
<8267>　イオン　　　　　　　　1341　 -31　 -3.12
<4901>　富士フイルム　　　　　3483　 -30　 -3.02
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1548　 -25.5　 -2.56
<8766>　東京海上HD　　　　　 7202　 -46　 -2.31
<8801>　三井不動産　　　　　　1499　 -21.5　 -2.16
<7269>　スズキ　　　　　　　1955.5　 -16　 -2.15《CS》

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