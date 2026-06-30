*16:55JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約340円分押し上げ

30日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり121銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日29日の米国株式市場は反発。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米国市場で主要指数が反発し、ナスダックが大幅高となった流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。月末・四半期末に伴う需給調整も残るなか、日経平均は70000円台を回復した後は上げ幅を縮小する動きも見られたが、後場以降は高値圏で売り買いが交錯、株価の下値の堅さが意識されてプラス圏を維持した。外国為替市場では円相場が1ドル=162円台と39年半ぶりの円安・ドル高水準とな

った。

大引けの日経平均は前営業日比594.21円高の70062.32円となった。東証プライム市場の売買高は23億4571万株、売買代金は10兆8307億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、金属製品などが上昇した一方で、その他製品、小売業、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は33％、対して値下がり銘柄は64％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約246円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約126円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、三菱商＜8058＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 70062.32(+594.21)

値上がり銘柄数 104(寄与度+863.31)

値下がり銘柄数 121(寄与度-269.10)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 77150 2450 246.39

＜6857＞ アドバンテ 32340 390 94.13

＜5803＞ フジクラ 6238 353 71.00

＜9984＞ ソフトバンクG 5963 69 55.51

＜6981＞ 村田製作所 11395 655 52.70

＜6976＞ 太陽誘電 20150 1540 51.62

＜6954＞ ファナック 7355 304 50.95

＜285A＞ キオクシアHD 89680 1230 28.86

＜7735＞ SCREEN 17805 1040 27.89

＜6971＞ 京セラ 3561 52 13.95

＜6146＞ ディスコ 81260 1710 11.46

＜9433＞ KDDI 2745 28 11.26

＜4063＞ 信越化 7008 66 11.06

<5801> 古河電気工業 4730 311 10.43

<6861> キーエンス 81060 2860 9.59

<4062> イビデン 23815 115 7.71

<6367> ダイキン工業 24685 225 7.54

<6920> レーザーテック 49700 500 6.70

<6645> オムロン 5800 147 4.93

<4385> メルカリ 4090 130 4.36

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 82810 -1570 -126.31

＜6762＞ TDK 3570 -23 -11.57

＜9766＞ コナミG 17665 -265 -8.88

＜7203＞ トヨタ自動車 2725 -47 -7.88

＜8058＞ 三菱商事 4347 -67 -6.74

＜9843＞ ニトリHD 2414.5 -68 -5.70

＜7832＞ バンナムHD 3784 -50 -5.03

<7974> 任天堂 6815 -120 -4.02

<4519> 中外製薬 7534 -40 -4.02

<7453> 良品計画 3539 -55 -3.69

<4578> 大塚HD 10805 -105 -3.52

<4543> テルモ 2234 -13 -3.49

<7733> オリンパス 1699 -25 -3.35

<6758> ソニーG 3280 -19 -3.18

<8267> イオン 1341 -31 -3.12

<4901> 富士フイルム 3483 -30 -3.02

<2502> アサヒGHD 1548 -25.5 -2.56

<8766> 東京海上HD 7202 -46 -2.31

<8801> 三井不動産 1499 -21.5 -2.16

<7269> スズキ 1955.5 -16 -2.15《CS》