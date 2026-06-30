ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ナガイレーベ、アクリートなどがランクイン

2026年6月30日 14:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ナガイレーベ、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月30日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 738660 　39252.169　 359.04% 0.0086%
＜4395＞ アクリート　　　　　759000 　20567.22　 355.04% -0.0504%
＜3989＞ シェアリングT　　　1822600 　100250.32　 337.54% 0.2235%
＜4446＞ Link－UG　　　1021800 　58573.1　 303.77% 0.1282%
＜2564＞ GXSディビ　　　　710971 　185687.314　 289.74% 0.0066%
＜546A＞ MIRAINI　　　1179600 　187237.78　 288.91% 0.2171%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1385300 　86029.38　 269.82% 0.1501%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　　213200 　144565.4　 208.47% 0.0426%
＜7447＞ ナガイレーベ　　　　288200 　84027.56　 204.63% 0.0769%
＜3652＞ DMP　　　　　　　218900 　98665.92　 175.43% 0.0345%
＜3446＞ JTECCORP　　103200 　55356.9　 163.56% 0.0952%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　943400 　301242.46　 146.11% -0.0683%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　242500 　50455.82　 144.44% 0.0118%
＜4382＞ HEROZ　　　　　95700 　23104.66　 128.88% -0.0318%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　796300 　284674.94　 128.63% -0.0144%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　181900 　28807.26　 124.1% 0.1606%
＜237A＞ iS米債25　　　　1161380 　53243.617　 121.12% 0.0065%
＜7241＞ フタバ　　　　　　　524600 　210223.78　 95.08% 0%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　　3401800 　2769368.4　 87.98% -0.0677%
＜3664＞ WIZE　　　　　　6765300 　56702.64　 87.9% 0.0952%
<9165> クオルテック　　　　39800 　34250.6　 86.24% 0.0178%
<544A> GMSG　　　　　　475200 　81522.46　 82.54% 0.0055%
<3529> アツギ　　　　　　　353600 　132230.4　 78.65% 0.1462%
<1546> NFダウヘ無　　　　3721 　133516.228　 78.28% 0.0057%
<8254> サイカ屋　　　　　　157200 　22184.02　 77.03% 0.0615%
<4755> 楽天G　　　　　　　27197700 　10236965　 76.79% 0.0586%
<7231> トピー　　　　　　　113400 　144492.42　 76.26% -0.0003%
<1473> Oneトピクス　　　33240 　64529.006　 73.51% 0.0056%
<3624> アクセルマーク　　　2009600 　73012.58　 73.35% 0.027%
<3133> 海帆　　　　　　　　15177200 　401516.04　 71.82% 0.2452%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事