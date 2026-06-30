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出来高変化率ランキング（14時台）～ナガイレーベ、アクリートなどがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ナガイレーベ、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月30日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2248＞ iF500H有 738660 39252.169 359.04% 0.0086%
＜4395＞ アクリート 759000 20567.22 355.04% -0.0504%
＜3989＞ シェアリングT 1822600 100250.32 337.54% 0.2235%
＜4446＞ Link－UG 1021800 58573.1 303.77% 0.1282%
＜2564＞ GXSディビ 710971 185687.314 289.74% 0.0066%
＜546A＞ MIRAINI 1179600 187237.78 288.91% 0.2171%
＜6166＞ 中村超硬 1385300 86029.38 269.82% 0.1501%
＜8011＞ 三陽商 213200 144565.4 208.47% 0.0426%
＜7447＞ ナガイレーベ 288200 84027.56 204.63% 0.0769%
＜3652＞ DMP 218900 98665.92 175.43% 0.0345%
＜3446＞ JTECCORP 103200 55356.9 163.56% 0.0952%
＜7965＞ 象印 943400 301242.46 146.11% -0.0683%
＜4174＞ アピリッツ 242500 50455.82 144.44% 0.0118%
＜4382＞ HEROZ 95700 23104.66 128.88% -0.0318%
＜8291＞ 日産東HD 796300 284674.94 128.63% -0.0144%
＜9235＞ 売れるネG 181900 28807.26 124.1% 0.1606%
＜237A＞ iS米債25 1161380 53243.617 121.12% 0.0065%
＜7241＞ フタバ 524600 210223.78 95.08% 0%
＜6330＞ 洋エンジ 3401800 2769368.4 87.98% -0.0677%
＜3664＞ WIZE 6765300 56702.64 87.9% 0.0952%
<9165> クオルテック 39800 34250.6 86.24% 0.0178%
<544A> GMSG 475200 81522.46 82.54% 0.0055%
<3529> アツギ 353600 132230.4 78.65% 0.1462%
<1546> NFダウヘ無 3721 133516.228 78.28% 0.0057%
<8254> サイカ屋 157200 22184.02 77.03% 0.0615%
<4755> 楽天G 27197700 10236965 76.79% 0.0586%
<7231> トピー 113400 144492.42 76.26% -0.0003%
<1473> Oneトピクス 33240 64529.006 73.51% 0.0056%
<3624> アクセルマーク 2009600 73012.58 73.35% 0.027%
<3133> 海帆 15177200 401516.04 71.82% 0.2452%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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