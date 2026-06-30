*12:31JST 日経平均は続伸、東エレクが1銘柄で約322円分押し上げ

30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり124銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。648.71円高の70116.82円（出来高概算9億1061万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場は反発。ダウ平均は306.63ドル高の52182.74ドル、ナスダックは522.52ポイント高の25820.14で取引を終了した。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は617.49円高の70085.60円と続伸して取引を開始した。前日の米国市場で主要指数が反発し、ナスダックが大幅高となった流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。日経平均は70000円台を回復した後は上げ幅を縮小する動きも見られ、前場中盤にかけては高値圏で売り買いが交錯したが、株価の下値の堅さが意識されてプラス圏を維持した。



個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、キーエンス＜6861＞、古河電＜5801＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、TDK＜6762＞、トヨタ＜7203＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD<7832>、三菱商<8058>、富士フイルム<4901>、オリンパス<7733>、エムスリー<2413>、ソニーG<6758>、任天堂<7974>、スズキ<7269>、中外薬<4519>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、機械などが上昇した一方で、水産・農林業、輸送用機器、その他製品などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約322円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD＜285A＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約91円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、トヨタ＜7203＞、ニトリHD＜9843＞、TDK＜6762＞、バンナムHD<7832>、三菱商<8058>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 70116.82(+648.71)

値上がり銘柄数 101(寄与度+886.51)

値下がり銘柄数 124(寄与度-237.80)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 77910 3210 322.82

＜6857＞ アドバンテ 32280 330 79.65

＜5803＞ フジクラ 6177 292 58.73

＜6976＞ 太陽誘電 20200 1590 53.30

＜6981＞ 村田製作所 11340 600 48.27

＜6954＞ ファナック 7321 270 45.25

＜285A＞ キオクシアHD 89950 1500 35.20

＜4062＞ イビデン 24175 475 31.85

＜9984＞ ソフトバンクG 5930 36 28.96

＜7735＞ SCREEN 17620 855 22.93

＜6920＞ レーザーテック 50100 900 12.07

＜6861＞ キーエンス 81490 3290 11.03

＜6146＞ ディスコ 81130 1580 10.59

＜5801＞ 古河電気工業 4712 293 9.82

＜6971＞ 京セラ 3541 32 8.58

<4385> メルカリ 4164 204 6.84

<6645> オムロン 5849 196 6.57

<6506> 安川電機 7093 191 6.40

<6098> リクルートHD 11355 60 6.03

<5802> 住友電気工業 2939 44.5 5.97



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 83240 -1140 -91.72

＜9766＞ コナミG 17615 -315 -10.56

＜7203＞ トヨタ自動車 2717.5 -54.5 -9.13

＜9843＞ ニトリHD 2390 -92.5 -7.75

＜6762＞ TDK 3578 -15 -7.54

<7832> バンナムHD 3759 -75 -7.54

<8058> 三菱商事 4355 -59 -5.93

<6758> ソニーG 3267 -32 -5.36

<4901> 富士フイルム 3470 -43 -4.32

<7733> オリンパス 1695 -29 -3.89

<7974> 任天堂 6822 -113 -3.79

<2413> エムスリー 1785.5 -44.5 -3.58

<4519> 中外製薬 7541 -33 -3.32

<7269> スズキ 1947.5 -24 -3.22

<7453> 良品計画 3550 -44 -2.95

<4507> 塩野義製薬 2777.5 -28 -2.82

<4568> 第一三共 2588.5 -25.5 -2.56

<8267> イオン 1347.5 -24.5 -2.46

<6301> 小松製作所 6246 -72 -2.41

<2502> アサヒGHD 1550 -23.5 -2.36《CS》