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日経平均は続伸、東エレクが1銘柄で約322円分押し上げ

2026年6月30日 12:31

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記事提供元：フィスコ

*12:31JST 日経平均は続伸、東エレクが1銘柄で約322円分押し上げ
30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり124銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。648.71円高の70116.82円（出来高概算9億1061万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場は反発。ダウ平均は306.63ドル高の52182.74ドル、ナスダックは522.52ポイント高の25820.14で取引を終了した。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は617.49円高の70085.60円と続伸して取引を開始した。前日の米国市場で主要指数が反発し、ナスダックが大幅高となった流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。日経平均は70000円台を回復した後は上げ幅を縮小する動きも見られ、前場中盤にかけては高値圏で売り買いが交錯したが、株価の下値の堅さが意識されてプラス圏を維持した。


個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、キーエンス＜6861＞、古河電＜5801＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、TDK＜6762＞、トヨタ＜7203＞、ニトリHD＜9843＞、バンナムHD<7832>、三菱商<8058>、富士フイルム<4901>、オリンパス<7733>、エムスリー<2413>、ソニーG<6758>、任天堂<7974>、スズキ<7269>、中外薬<4519>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、機械などが上昇した一方で、水産・農林業、輸送用機器、その他製品などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約322円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD＜285A＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約91円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、トヨタ＜7203＞、ニトリHD＜9843＞、TDK＜6762＞、バンナムHD<7832>、三菱商<8058>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　70116.82(+648.71)

値上がり銘柄数 101(寄与度+886.51)
値下がり銘柄数 124(寄与度-237.80)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 77910　 3210　322.82
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 32280　 330　 79.65
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　6177　 292　 58.73
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 20200　 1590　 53.30
＜6981＞　村田製作所　　　　　 11340　 600　 48.27
＜6954＞　ファナック　　　　　　7321　 270　 45.25
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 89950　 1500　 35.20
＜4062＞　イビデン　　　　　　 24175　 475　 31.85
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5930　 36　 28.96
＜7735＞　SCREEN　　　　　17620　 855　 22.93
＜6920＞　レーザーテック　　　 50100　 900　 12.07
＜6861＞　キーエンス　　　　　 81490　 3290　 11.03
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 81130　 1580　 10.59
＜5801＞　古河電気工業　　　　　4712　 293　 9.82
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3541　 32　 8.58
<4385>　メルカリ　　　　　　　4164　 204　 6.84
<6645>　オムロン　　　　　　　5849　 196　 6.57
<6506>　安川電機　　　　　　　7093　 191　 6.40
<6098>　リクルートHD　　　　 11355　 60　 6.03
<5802>　住友電気工業　　　　　2939　 44.5　 5.97


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 83240　 -1140　-91.72
＜9766＞　コナミG　　　　　　　17615　 -315　-10.56
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　2717.5　 -54.5　 -9.13
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2390　 -92.5　 -7.75
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3578　 -15　 -7.54
<7832>　バンナムHD　　　　　 3759　 -75　 -7.54
<8058>　三菱商事　　　　　　　4355　 -59　 -5.93
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3267　 -32　 -5.36
<4901>　富士フイルム　　　　　3470　 -43　 -4.32
<7733>　オリンパス　　　　　　1695　 -29　 -3.89
<7974>　任天堂　　　　　　　　6822　 -113　 -3.79
<2413>　エムスリー　　　　　1785.5　 -44.5　 -3.58
<4519>　中外製薬　　　　　　　7541　 -33　 -3.32
<7269>　スズキ　　　　　　　1947.5　 -24　 -3.22
<7453>　良品計画　　　　　　　3550　 -44　 -2.95
<4507>　塩野義製薬　　　　　2777.5　 -28　 -2.82
<4568>　第一三共　　　　　　2588.5　 -25.5　 -2.56
<8267>　イオン　　　　　　　1347.5　 -24.5　 -2.46
<6301>　小松製作所　　　　　　6246　 -72　 -2.41
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1550　 -23.5　 -2.36《CS》

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