*11:46JST BeeX---AWSのTop Engineers、All Certifications Engineersに14名選出

BeeX＜4270＞は29日、アマゾン ウェブ サービス ジャパンの表彰プログラム「2026 Japan AWS Top Engineers」に1名、「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」に14名のエンジニアが選出されたと発表した。

今回の選出により、同社のAWS関連技術力と専門性の高さが改めて示された。「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWS Partner Network参加企業に所属し、AWS認定資格を有しながらAWSビジネス拡大に貢献する技術活動を行ったエンジニアをAWS Japanが審査・選出する制度である。一方、「2026 APN All AWS Certifications Engineers」は、AWS認定資格をすべて保有するエンジニアを対象とした表彰であり、高度な専門知識と幅広いAWSスキルを有することを示すものとされる。

同社は、AWSを用いたエンタープライズ向けシステムの構築・運用支援を展開している。2024年2月には「AWS プレミアティア サービスパートナー」に昇格しており、今後もAWSとの連携を強化しながら技術力向上と顧客支援の拡大を継続する。《KT》