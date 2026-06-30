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フォーバル 薩摩川内市の「中小企業DX支援事業業務」を3年連続受託
記事提供元：フィスコ
*11:27JST フォーバル---薩摩川内市の「中小企業DX支援事業業務」を3年連続受託
フォーバル＜8275＞は29日、鹿児島県薩摩川内市より令和8年度「中小企業DX支援事業業務」を受託し、市内中小企業のDX推進を支援すると発表した。
同市からの同事業受託は3年連続となる。2024年度より市内企業を対象としたDX支援事業を展開しており、2025年度は支援企業6社に対し、各社の課題に応じたロードマップを策定するとともに、業務フローの可視化からITツール活用、運用設計、効果測定まで一貫した伴走支援を実施した。
2026年度事業では、人口減少や高齢化を背景に地域企業が抱える経営課題の解決を目的として、企業ごとの課題を可視化し、デジタルツール導入までを一貫して支援するほか、成果を市内へ広く発信しDXの普及啓発につなげる。
主な取り組みとして、2026年7月10日にSSプラザせんだいでDXの基礎知識や事例、本事業の内容を紹介する普及啓発セミナーを開催するほか、専門家による伴走型のDX支援を実施する。
さらに、2027年2月9日には現地とオンライン配信を併用した成果発表報告会を開催し、本事業を通じて経営課題の解決に取り組んだ企業の優良事例やDXの効果を市内企業へ共有する予定である。《KT》
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