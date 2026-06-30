*11:25JST アピリッツ---フルバランスの株式取得（完全子会社化）

アピリッツ＜4174＞は29日、会社法第370条および定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定に基づき、フルバランスの株式を取得し完全子会社化することを発表した。

同社は、フルバランスの株式を新たに80株（議決権比率100.0％）取得する。取得価額は株式が1.25億円、アドバイザリー費用等が0.30億円であり、合計1.55億円となる。取得後もフルバランスの代表取締役は引き続き経営に関与する。株式譲渡実行日は2026年07月01日である。株式取得の相手先の概要として、譲渡人は角間実、原田真緒、中西健輔の3名である。

フルバランスはECサイトの設計・制作から運用、マーケティング、売上拡大支援まで一貫提供する「ECコンシェルジュ」モデルを展開し、約200社の構築実績を有するほか、Shopify Platinum Partnersに認定され、2024年にはShopify Partner of the Yearを受賞するなど高い技術力を有する。

今回の取得はフルバランスの全株式を対象とし、EC領域における機能強化に加え、「Webソリューション事業」および「推しカルチャー＆ゲーム事業」との高い親和性を踏まえたシナジー創出を目的としている。《KT》