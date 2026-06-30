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出来高変化率ランキング（10時台）～しまむら、アクリートなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～しまむら、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月30日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2248＞ iF500H有 738535 39252.169 359.03% 0.0045%
＜4395＞ アクリート 366600 20567.22 318.44% -0.0118%
＜3989＞ シェアリングT 1255400 100250.32 313.74% 0.2008%
＜6166＞ 中村超硬 1385300 86029.38 269.82% 0.1501%
＜546A＞ MIRAINI 797500 187237.78 250.99% 0.2171%
＜4446＞ Link－UG 412200 58573.1 214.67% 0.1583%
＜4174＞ アピリッツ 201200 50455.82 121.9% 0.0472%
＜7447＞ ナガイレーベ 147700 84027.56 121.89% 0.0934%
＜4382＞ HEROZ 73100 23104.66 95.96% -0.0251%
＜7965＞ 象印 496200 301242.46 69.02% -0.0711%
＜3446＞ JTECCORP 38900 55356.9 47.08% 0.0091%
＜1473＞ Oneトピクス 25970 64529.006 46.74% -0.0029%
＜3030＞ ハブ 79200 45436.4 42.97% -0.0514%
＜237A＞ iS米債25 529840 53243.617 32.91% 0.0071%
＜1368＞ iFTPXWベ 2824285 294665.002 30.61% 0.006%
＜6330＞ 洋エンジ 1924300 2769368.4 29.53% -0.0733%
＜7241＞ フタバ 274500 210223.78 25.41% 0%
＜4755＞ 楽天G 16647300 10236965 25.35% 0.0748%
＜1655＞ iS500米 1163170 886350.622 21.95% 0.0074%
＜2564＞ GXSディビ 62836 185687.314 18.65% 0%
<1762> 高松G 41300 125747.5 16.13% -0.0055%
<8227> しまむら 1128100 3129537.66 12.95% 0.0087%
<3133> 海帆 8456500 401516.04 9.5% 0.3207%
<4667> アイサンテクノロ 40800 86932 8.3% -0.022%
<6663> 太洋テクノ 46600 14694.62 7.19% 0.0065%
<1939> 四電工 90600 175440.04 5.62% 0.0029%
<6381> アネスト岩田 69900 123962.4 4.97% -0.0106%
<1397> SMDAM225 1454 102520.126 4.82% 0.0032%
<8537> 大光銀 26200 74899.38 0% -0.0072%
<7305> 新家工 12200 34186.36 -0.53% 0.0008%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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