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出来高変化率ランキング（10時台）～しまむら、アクリートなどがランクイン

2026年6月30日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～しまむら、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月30日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 738535 　39252.169　 359.03% 0.0045%
＜4395＞ アクリート　　　　　366600 　20567.22　 318.44% -0.0118%
＜3989＞ シェアリングT　　　1255400 　100250.32　 313.74% 0.2008%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1385300 　86029.38　 269.82% 0.1501%
＜546A＞ MIRAINI　　　797500 　187237.78　 250.99% 0.2171%
＜4446＞ Link－UG　　　412200 　58573.1　 214.67% 0.1583%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　201200 　50455.82　 121.9% 0.0472%
＜7447＞ ナガイレーベ　　　　147700 　84027.56　 121.89% 0.0934%
＜4382＞ HEROZ　　　　　73100 　23104.66　 95.96% -0.0251%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　496200 　301242.46　 69.02% -0.0711%
＜3446＞ JTECCORP　　38900 　55356.9　 47.08% 0.0091%
＜1473＞ Oneトピクス　　　25970 　64529.006　 46.74% -0.0029%
＜3030＞ ハブ　　　　　　　　79200 　45436.4　 42.97% -0.0514%
＜237A＞ iS米債25　　　　529840 　53243.617　 32.91% 0.0071%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　2824285 　294665.002　 30.61% 0.006%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　　1924300 　2769368.4　 29.53% -0.0733%
＜7241＞ フタバ　　　　　　　274500 　210223.78　 25.41% 0%
＜4755＞ 楽天G　　　　　　　16647300 　10236965　 25.35% 0.0748%
＜1655＞ iS500米　　　　1163170 　886350.622　 21.95% 0.0074%
＜2564＞ GXSディビ　　　　62836 　185687.314　 18.65% 0%
<1762> 高松G　　　　　　　41300 　125747.5　 16.13% -0.0055%
<8227> しまむら　　　　　　1128100 　3129537.66　 12.95% 0.0087%
<3133> 海帆　　　　　　　　8456500 　401516.04　 9.5% 0.3207%
<4667> アイサンテクノロ　　40800 　86932　 8.3% -0.022%
<6663> 太洋テクノ　　　　　46600 　14694.62　 7.19% 0.0065%
<1939> 四電工　　　　　　　90600 　175440.04　 5.62% 0.0029%
<6381> アネスト岩田　　　　69900 　123962.4　 4.97% -0.0106%
<1397> SMDAM225　　1454 　102520.126　 4.82% 0.0032%
<8537> 大光銀　　　　　　　26200 　74899.38　 0% -0.0072%
<7305> 新家工　　　　　　　12200 　34186.36　 -0.53% 0.0008%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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