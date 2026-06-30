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出来高変化率ランキング（9時台）～JTECCORP、ペットゴーなどがランクイン

2026年6月30日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JTECCORP、ペットゴーなどがランクイン
ジェイテックコーポレーション＜3446＞がランクイン（9時42分時点）。一時大幅高。
前日取引終了後に、プラズマ化学的気相加工装置（Plasma CVM）及びプラズマ援用
研磨装置（PAP）の受注を発表している。受注総額は約5.3億円。PAPは26年6月納
入、Plasma CVMは26年7月以降納入予定。PAP案件は業績予想に織り込み済み。Plas
ma CVM案件の来期以降の業績への影響は現在精査中としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月30日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6696＞ トラースOP　　　 727600 　4176.4　 370.48% 0.0403%
＜7140＞ ペットゴー　　　　　45700 　1073.2　 364.52% 0.182%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　5220 　195.119　 316.06% 0.0061%
＜2846＞ NFダウHE　　　　15922 　3905.483　 244.33% 0.0015%
＜2136＞ ヒップ　　　　　　　12300 　2969.42　 215.04% 0.0385%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　840800 　86029.38　 214.52% 0.0825%
＜7046＞ TDSE　　　　　　4400 　1000.62　 178.55% 0.0393%
＜541A＞ One高グロ　　　　1100 　744.873　 137.24% -0.005%
＜6786＞ RVH　　　　　　　96400 　1492.38　 135.76% 0.0612%
＜2636＞ GXガバ日　　　　　91 　335.808　 126.43% 0.0143%
＜2831＞ はごろも　　　　　　3500 　5178.6　 123.13% -0.0085%
＜5237＞ ノザワ　　　　　　　29700 　10679.2　 116.88% 0.0298%
＜4444＞ インフォネット　　　5000 　1381.68　 106.28% 0.0622%
＜7447＞ ナガイレーベ　　　　127000 　84027.56　 103.08% 0.0959%
＜181A＞ MX米債13　　　　23030 　4226.69　 101.81% 0.0012%
＜7087＞ ウイルテック　　　　3100 　1523.78　 96.71% 0.0074%
＜2911＞ 旭松食　　　　　　　700 　631.94　 96% 0.0008%
＜5987＞ オーネックス　　　　400 　259.62　 82.16% 0.0219%
＜246A＞ アスア　　　　　　　53000 　20859.24　 77.39% -0.0039%
<3293> アズマハウス　　　　6300 　1942.74　 76.05% -0.0013%
<1477> iS分散　　　　　　1179 　2481.536　 68.5% 0.0059%
<4558> 中京医薬　　　　　　10900 　1343.74　 59.85% 0%
<2708> 久世　　　　　　　　1400 　1992.94　 47.35% 0.0057%
<7965> 象印　　　　　　　　402600 　301242.46　 45.88% -0.0676%
<5484> 東北鋼　　　　　　　4400 　12599.2　 41.3% 0%
<4347> ブロメディア　　　　7500 　9238.64　 40.44% 0.0532%
<4224> ロンシル工　　　　　2200 　4142.76　 39.14% 0.0029%
＜3446＞ JTECCORP　　35900 　55356.9　 39.12% 0.0091%
<5969> ロブテックス　　　　400 　448.1　 35.89% -0.0008%
<2321> ソフトフロントH　　94400 　9532.92　 34.72% -0.0381%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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