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出来高変化率ランキング（9時台）～JTECCORP、ペットゴーなどがランクイン
*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JTECCORP、ペットゴーなどがランクイン
ジェイテックコーポレーション＜3446＞がランクイン（9時42分時点）。一時大幅高。
前日取引終了後に、プラズマ化学的気相加工装置（Plasma CVM）及びプラズマ援用
研磨装置（PAP）の受注を発表している。受注総額は約5.3億円。PAPは26年6月納
入、Plasma CVMは26年7月以降納入予定。PAP案件は業績予想に織り込み済み。Plas
ma CVM案件の来期以降の業績への影響は現在精査中としている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月30日 9:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6696＞ トラースOP 727600 4176.4 370.48% 0.0403%
＜7140＞ ペットゴー 45700 1073.2 364.52% 0.182%
＜450A＞ SSSPヘ有 5220 195.119 316.06% 0.0061%
＜2846＞ NFダウHE 15922 3905.483 244.33% 0.0015%
＜2136＞ ヒップ 12300 2969.42 215.04% 0.0385%
＜6166＞ 中村超硬 840800 86029.38 214.52% 0.0825%
＜7046＞ TDSE 4400 1000.62 178.55% 0.0393%
＜541A＞ One高グロ 1100 744.873 137.24% -0.005%
＜6786＞ RVH 96400 1492.38 135.76% 0.0612%
＜2636＞ GXガバ日 91 335.808 126.43% 0.0143%
＜2831＞ はごろも 3500 5178.6 123.13% -0.0085%
＜5237＞ ノザワ 29700 10679.2 116.88% 0.0298%
＜4444＞ インフォネット 5000 1381.68 106.28% 0.0622%
＜7447＞ ナガイレーベ 127000 84027.56 103.08% 0.0959%
＜181A＞ MX米債13 23030 4226.69 101.81% 0.0012%
＜7087＞ ウイルテック 3100 1523.78 96.71% 0.0074%
＜2911＞ 旭松食 700 631.94 96% 0.0008%
＜5987＞ オーネックス 400 259.62 82.16% 0.0219%
＜246A＞ アスア 53000 20859.24 77.39% -0.0039%
<3293> アズマハウス 6300 1942.74 76.05% -0.0013%
<1477> iS分散 1179 2481.536 68.5% 0.0059%
<4558> 中京医薬 10900 1343.74 59.85% 0%
<2708> 久世 1400 1992.94 47.35% 0.0057%
<7965> 象印 402600 301242.46 45.88% -0.0676%
<5484> 東北鋼 4400 12599.2 41.3% 0%
<4347> ブロメディア 7500 9238.64 40.44% 0.0532%
<4224> ロンシル工 2200 4142.76 39.14% 0.0029%
＜3446＞ JTECCORP 35900 55356.9 39.12% 0.0091%
<5969> ロブテックス 400 448.1 35.89% -0.0008%
<2321> ソフトフロントH 94400 9532.92 34.72% -0.0381%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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