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中西製作所 本店をグランフロント大阪へ移転
記事提供元：フィスコ
*09:46JST 中西製作所---本店をグランフロント大阪へ移転
中西製作所＜5941＞は26日、取締役会において本店所在地を大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーBへ移転することを決議したと発表した。
移転予定日は2026年11月1日で、新所在地は現在の大阪本社梅田オフィスとなる。
今回の本店移転は、現大阪本社社屋の老朽化を契機として、中長期的な経営計画の観点から本社機能の在り方を検討した結果、実施を決定したもの。
本社機能のうち、経理部門、監査部門および西日本における人材採用機能を大阪本社梅田オフィスへ集約するとともに、本店所在地を同拠点へ変更することで、本社機能の効率的な運営を図る。
一方で、上記以外の大阪本社機能に加え、大阪支店およびマクドナルド事業部については、現在準備を進めている大阪府八尾市の新拠点へ、今後移転する予定としている。
なお、本店移転に伴う費用については現在精査中であり、適時開示が必要となる事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。
また、移転先は大阪市内であるため、定款に定める本店所在地の変更は行わない。《KT》
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