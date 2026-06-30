*09:35JST グローバルスタイル株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（5）

グローバルスタイル＜7126＞

●DAIBOUCHOU

なるほど。受注した時点では、もう生地の価格は確定しているのでしょうか。

■グローバルスタイル 田城様

確定しています。

●DAIBOUCHOU

なるほど。それならば、受注した後に原価が上がって赤字になるといったことはないということですね。

■グローバルスタイル 田城様

はい。また、過去に円高だった時期に仕入れたイタリアの生地なども備蓄として少しあります。そういったものは、非常に有利な条件で仕入れていることになります。

●DAIBOUCHOU

わかりました。あと、第3四半期の決算と同時に、配当性向を30パーセントに引き上げるという配当方針の変更を発表されました。これは財務改善によって配当余力が大幅に増えた結果だと思いますが、今回配当性向を引き上げた目的や背景はいかがでしょうか。

■グローバルスタイル 田城様

当社は上場してから2026年8月でちょうど丸5年が経過しました。現在のところ、予定している売上や利益を順調に上げてきています。

財務面についてもご指摘の通りの状況にあります。そこで、より株主様への還元を強化していくために、このような新しい方針を開示しました。

●DAIBOUCHOU

なるほど。株主優待は以前から充実していますが、配当性向が10パーセント、20パーセントと若干低い水準でした。そのため、30パーセントに引き上げていただけると、配当も含めた総合的な利回りが良くなります。株主としてもありがたい変更だと感じます。

■グローバルスタイル 田城様

ありがとうございます。

●DAIBOUCHOU

今後、財務面がさらに改善していけば、もう少し配当性向を引き上げる余地もあると考えてよろしいでしょうか。

■グローバルスタイル 田城様

そのようなイメージを持っていただいて差し支えありません。

●DAIBOUCHOU

なるほど、わかりました。今回はありがとうございました。

■グローバルスタイル 田城様

ありがとうございます。



■終わりのあいさつ

▲フィスコ 高井

田城様、DAIBOUCHOUさん、本日はありがとうございました。

最後に、田城様とDAIBOUCHOUさんからご挨拶をいただきたいと思います。

それでは、まず田城様、お願いいたします。

■グローバルスタイル 田城様

本日はこのようなお時間をいただき、誠にありがとうございます。

今後とも、ご指摘のあった株主還元については一層の力を入れていきます。ぜひ、当社の店舗、あるいは株式についてもよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

ありがとうございます。

DAIBOUCHOUさん、本日の対談はいかがでしたでしょうか。

●DAIBOUCHOU

そうですね。オーダースーツはややレッドオーシャン（競争が激しい市場）のようなイメージがあり、様々な企業が参入していて厳しいのではないかという印象を先にいだいていました。

しかし、お話を伺うと、生地の仕入れ方法や、ユニクロのような製造小売（SPA）の体制、つまり生産と小売が一体化している仕組みを構築されています。それによって、品質の良い商品を高いコストパフォーマンスで提供できています。

また、スーツ以外の商品にカテゴリーを拡大することで、いわゆるTAM（獲得可能な最大市場規模）や商圏が非常に広がっている点も魅力的です。さらにインバウンドの拡大についても、当社の高いコストパフォーマンスを武器にできるため、ぜひこれで成長していってほしいと感じました。非常に期待したい企業です。本日はありがとうございました。

▲フィスコ 高井

ありがとうございました。

これにて対談は終了とさせていただきます。

皆様、ご視聴いただき誠にありがとうございました。《MY》