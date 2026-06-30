*09:31JST グローバルスタイル株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

グローバルスタイル＜7126＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回はグローバルスタイル株式会社 代表取締役社長 田城 弘志様にご登壇いただき、著名投資家のDAIBOUCHOUさんからの質問にお答えいただきたいと思います。

それでは、本日登壇いただく、田城様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、グローバルスタイル株式会社 田城様です。よろしくお願い致します。

■グローバルスタイル 田城様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

田城様は、1988年幸福銀行(現関西みらい銀行)に入行。その後、2000年に株式会社オンリー入社。取締役管理本部長、株式会社オンリーファクトリー監査役、株式会社オンリーコントラクト代表取締役社長などを経て、2015年タンゴヤホールディングス株式会社代表取締役に就任。2017年4月グローバルスタイル株式会社代表取締役社長に就任し、2021年8月24日に東京証券取引所のスタンダード市場に上場を果たしました。

続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

田城様、DAIBOUCHOUさん、よろしくお願いいたします。それでは、まずはグローバルスタイル株式会社の企業説明となります。



■企業説明

▲フィスコ 高井

グローバルスタイルは、「ENJOY ORDER!（エンジョイ オーダー）全ての人にオーダースーツを楽しんでいただく。」をコンセプトに、メンズを中心にオーダースーツ及びオーダーシャツ等の企画・販売を手掛けています。

高品質な生地を国内外から豊富に取り揃えつつ、比較的手に取りやすい価格帯を実現することで、オーダー服の裾野拡大を図っている点が特徴となります。

「GINZA Global Style」を中核ブランドとして全国主要都市に出店しており、2026年4月末時点で41店舗を展開しています。

続いて、グローバルスタイルの人気の特徴、5つをご紹介します。

1つめは「高品質なのにリーズナブル」、2つめは「業界最多の生地バリエーション」、3つ目は「選べるスーツモデルが豊富な点」、4つ目は「スタイリストによるカウンセリングサービス」、最後の5つ目は「スーツだけでない豊富なラインナップ」になります。

総じて、“初めての方も気軽にオーダー”がグローバルスタイルの特徴です。来店、カウンセリング、生地・モデル選び、採寸、ディテールを選ぶ、仕上がりという流れで、気軽にオーダースーツを作ることが可能です。

プライベートフィッティングルームがあったり、一部店舗限定になりますがプライベートテーラリングルームも利用できたり、ウェイティングカフェも併設するなど、気軽に気兼ねなくオーダーできる点も特徴となっています。以上、会社紹介となります。

グローバルスタイル株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（2）に続く《MY》