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個別銘柄戦略: しまむらやバイク王に注目
記事提供元：フィスコ
*09:06JST 個別銘柄戦略: しまむらやバイク王に注目
昨日29日の米株式市場でNYダウは306.63ドル高の52,182.74ドル、ナスダック総合指数は522.52pt高の25,820.14pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,065円高の70,845円。為替は1ドル＝161.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期決営業利益が16.8％増となったしまむら＜8227＞、第3四半期累計の営業利益が3.5％減と上期の7.9％減から減益率が縮小し配当予想の上方修正と発行済株式数の2.00％上限の自社株買いも発表したナガイレーベ＜7447＞、27年3月期業績予想を上方修正したMIRAINI＜546A＞、ペットケア製品を手掛けるマレーシアのPWIの株式51％を取得すると発表したUmios＜1333＞、東証スタンダードでは、26年5月期上期業績見込みを上方修正したバイク王＜3377＞、プラズマ化学的気相加工装置及びプラズマ援用研磨装置約5.3億円の受注を発表したジェイテックコーポレーション＜3446＞、キャップブランド「HOMEGAME」のCAP事業を譲受すると発表したCSHD＜3810＞、国ネットワークセキュリティのパイオリンクと業務提携及びディストリビュータ契約を締結したと発表したアセンテック＜3565＞、EC支援のフルバランスを子会社化すると発表したアピリッツ＜4174＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が7.0％増と第1四半期の28.3％増から増益率が縮小した象印マホービン＜7965＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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