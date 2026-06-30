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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1145円高の70845円
*08:46JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1145円高の70845円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.92円換算）で、TDK＜6758＞、みずほFG＜8316＞、東京エレクトロン＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1145円高の70845円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は306.63ドル高の52182.74ドル、ナスダックは522.52ポイント高の25820.14で取引を終了した。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移し終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円82銭へ反落後、161円98銭まで上昇し、161円96銭で引けた。米イラン和平に不透明感が広がり、原油高に連れドル買い、円売りが優勢となった。その後、米・6月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に低下しドル売りが優勢となったほか、40年ぶり円安更新後は、当局の円安是正介入警戒や米イラン和平会談を期待した原油先安観に伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1401ドルから1.1431ドルまで上昇し、1.1424ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：70.57 ↑0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.16％）の70.57ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.88 2409 256 1
1.89
「ADR下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2087 -98 -
4.49
5020 (JXHLY) ENEOS 14.21 1150 -50 -
4.17
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2558 -52 -
1.99
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 933 -11.5 -
1.22
■そのたADR（29日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2087 -9
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.42 0.02 6007 -1
2
8035 (TOELY) 住友商事 38.22 -0.56 6189 5
9
6758 (SONY.N) TDK 22.69 0.11 3674 8
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.76 0.15 2714 -
3
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 0.03 933 -11.
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.93 0.12 4522 3
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.06 -0.67 6172 27
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.32 4990 28
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.58 0.28 6988 4
6
8001 (ITOCY) 丸紅 293.57 1.48 4753 4
0
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.56 -0.17 7740 8
8
8031 (MITSY) 東京エレク 247.80 19.30 80248 554
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11334 3
9
4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 0.38 2628 1
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 -0.08 2393 84.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.45 0.09 927 -922.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 0.60 1527 6.
5
7267 (HMC.N) スズキ 49.20 0.33 1992 20.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.99 0.19 6150 12
4
6902 (DNZOY) ファナック 22.07 0.17 7147 9
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.74 0.45 7688 11
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.45 0.59 2502 3.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.43 0.15 6223 8
5
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.22 0.28 24644 18
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.98 0.07 5175 -
1
7741 (HOCPY) キヤノン 25.78 -0.77 4174 3
9
6503 (MIELY) 三菱電機 72.95 0.30 5906 4
6
6981 (MRAAY) 日東電工 19.75 0.20 3198 3
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.68 0.49 6917 -1
8
6273 (SMCAY) SMC 22.10 -0.22 71569 111
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.82 0.05 309 7.
1
6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 2.30 82903 335
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.06 0.25 1953 -0.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.27 -0.02 4416
2
6702 (FJTSY) 富士通 20.22 0.08 3274 -
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.73 0.00 3475 5
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.88 1.41 2409 25
6
8002 (MARUY) 三井物産 560.18 -4.02 4535 2
2
6723 (RNECY) ルネサス 15.15 0.36 4906 9
6
6954 (FANUY) 京セラ 21.92 0.69 3549 4
0
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.58 0.01 1747
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.87 0.36 4189 2
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.58 0.09 6409 9
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 0.24 3520
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 0.11 2558 -5
2
6857 (ATEYY) シスメックス 9.16 0.16 1483 -3.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.85 0.12 2243 -
4
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 -0.11 1601 12.
5
（時価総額上位50位、1ドル161.92円換
算）《AN》
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