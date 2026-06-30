*08:42JST 6/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（69468.11、+107.23）

・NYダウは上昇（52182.74、+306.63）

・ナスダック総合指数は上昇（25820.14、+522.52）

・SOX指数は上昇（13709.66、+506.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（70845、+1065）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月失業率

・5月有効求人倍率

・5月鉱工業生産

・5月住宅着工件数

・外国為替平衡操作の実施状況 (5月28日-6月26日)

・ネイスが東証グロースに新規上場

・4月米国FHFA住宅価格指数

・4月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数

・5月米国JOLT求人件数

・6月米国消費者信頼感指数

・6月中国製造業PMI

・6月中国非製造業PMI

・6月中国総合PMI

・1-3月期英国GDP確報値

・6月ドイツ失業保険申請率

・6月ドイツCPI

・5月インド財政赤字

・5月インド銀行貸出

・5月ブラジル基礎的財政収支

・5月ブラジル純債務対GDP比《YY》