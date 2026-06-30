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6/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 6/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（69468.11、+107.23）
・NYダウは上昇（52182.74、+306.63）
・ナスダック総合指数は上昇（25820.14、+522.52）
・SOX指数は上昇（13709.66、+506.09）
・シカゴ日経225先物は上昇（70845、+1065）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月失業率
・5月有効求人倍率
・5月鉱工業生産
・5月住宅着工件数
・外国為替平衡操作の実施状況 (5月28日-6月26日)
・ネイスが東証グロースに新規上場
・4月米国FHFA住宅価格指数
・4月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数
・5月米国JOLT求人件数
・6月米国消費者信頼感指数
・6月中国製造業PMI
・6月中国非製造業PMI
・6月中国総合PMI
・1-3月期英国GDP確報値
・6月ドイツ失業保険申請率
・6月ドイツCPI
・5月インド財政赤字
・5月インド銀行貸出
・5月ブラジル基礎的財政収支
・5月ブラジル純債務対GDP比《YY》
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