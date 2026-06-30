*07:32JST 前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、太陽誘電、日東紡績など

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

フジクラ＜5803＞ 5885 -246

AI関連の中核として売り圧力。

ラサ工業＜4022＞ 2059 -156

AI関連株安の流れに押される形。

TOWA＜6315＞ 3140 -35

半導体製造装置株も総じて軟調推移。

関東電化工業＜4047＞ 3630 -70

高値もみ合い下放れの兆しで。

住友電気工業＜5802＞ 2894.5 -89.5

大手電線株もさえない動きとなり。

三櫻工業＜6584＞ 949 -36

AI関連の一角として売りが波及。

パナHD＜6752＞ 4393 -147

高値圏で利食い売り圧力も強まる。

マルマエ＜6264＞ 2663 -68

半導体製造装置株下落の流れで。

武蔵精密工業＜7220＞ 3990 -15

AI関連株安につれ安。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5894 -332

オープンAIのIPOずれ込み観測を引き続きマイナス視。

東京ボード工業＜7815＞ 306 +80

固定資産売却益の計上を発表。

Bitcoin Japan＜8105＞ 168 +15

ビットコイン価格の反発で。

テクニスコ＜2962＞ 1823 -65

2月高値更新で上値妙味。

岡本硝子＜7746＞ 949 +99

ガラス偏光子生産設備増強を引き続き材料視。

伊勢化＜4107＞ 4735 +350

米国でのヨウ素抽出権取得契約を引き続き材料視。

ピアラ＜7044＞ 473 -100

株主優待権利落ちで処分売り優勢。

unbanked＜8746＞ 105 -41

改善計画の策定方針決定以降は下値模索。

エリアクエスト＜8912＞ 154 -23

権利落ちに伴い処分売り優勢。

パレモ・HD＜2778＞ 111 -16

第1四半期営業黒字転換も出尽くし感に。

アシロ＜7378＞ 1474 +42

イオン保険サービスと業務提携。

トラースOP<6696> 322 +80

STB（セットトップボックス）とサーバー機器が

NTTイノベーティブデバイスに採用。

サクシード<9256> 4410 -1000

前週末までの連騰で利益確定売り先行。

アドベンチャー<6030> 1408 +84

前週末に25日線回復し反騰機運。

QDレーザ<6613> 2765 -75

前週末大幅安の売り地合い継続。

HCH<7361> 1184 +23

介護士・看護師・保育士等の人材サービス事業を行う

ライフシールドを子会社化。上値は重い。

イオレ<2334> 590 -16

25日線に上から絡み始め手仕舞い売りも。

レナサイエンス<4889> 1478 +65

前週末大幅安で押し目買い。

ケイファーマ<4896> 675 -29

200日線が上値を阻む形に。

中村超硬<6166> 666 +100

芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究。《CS》