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前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、太陽誘電、日東紡績など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、太陽誘電、日東紡績など
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
フジクラ＜5803＞ 5885 -246
AI関連の中核として売り圧力。
ラサ工業＜4022＞ 2059 -156
AI関連株安の流れに押される形。
TOWA＜6315＞ 3140 -35
半導体製造装置株も総じて軟調推移。
関東電化工業＜4047＞ 3630 -70
高値もみ合い下放れの兆しで。
住友電気工業＜5802＞ 2894.5 -89.5
大手電線株もさえない動きとなり。
三櫻工業＜6584＞ 949 -36
AI関連の一角として売りが波及。
パナHD＜6752＞ 4393 -147
高値圏で利食い売り圧力も強まる。
マルマエ＜6264＞ 2663 -68
半導体製造装置株下落の流れで。
武蔵精密工業＜7220＞ 3990 -15
AI関連株安につれ安。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 5894 -332
オープンAIのIPOずれ込み観測を引き続きマイナス視。
東京ボード工業＜7815＞ 306 +80
固定資産売却益の計上を発表。
Bitcoin Japan＜8105＞ 168 +15
ビットコイン価格の反発で。
テクニスコ＜2962＞ 1823 -65
2月高値更新で上値妙味。
岡本硝子＜7746＞ 949 +99
ガラス偏光子生産設備増強を引き続き材料視。
伊勢化＜4107＞ 4735 +350
米国でのヨウ素抽出権取得契約を引き続き材料視。
ピアラ＜7044＞ 473 -100
株主優待権利落ちで処分売り優勢。
unbanked＜8746＞ 105 -41
改善計画の策定方針決定以降は下値模索。
エリアクエスト＜8912＞ 154 -23
権利落ちに伴い処分売り優勢。
パレモ・HD＜2778＞ 111 -16
第1四半期営業黒字転換も出尽くし感に。
アシロ＜7378＞ 1474 +42
イオン保険サービスと業務提携。
トラースOP<6696> 322 +80
STB（セットトップボックス）とサーバー機器が
NTTイノベーティブデバイスに採用。
サクシード<9256> 4410 -1000
前週末までの連騰で利益確定売り先行。
アドベンチャー<6030> 1408 +84
前週末に25日線回復し反騰機運。
QDレーザ<6613> 2765 -75
前週末大幅安の売り地合い継続。
HCH<7361> 1184 +23
介護士・看護師・保育士等の人材サービス事業を行う
ライフシールドを子会社化。上値は重い。
イオレ<2334> 590 -16
25日線に上から絡み始め手仕舞い売りも。
レナサイエンス<4889> 1478 +65
前週末大幅安で押し目買い。
ケイファーマ<4896> 675 -29
200日線が上値を阻む形に。
中村超硬<6166> 666 +100
芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究。《CS》
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