*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、太陽誘電、日東紡績など

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

三協立山＜5932＞ 636 +17

26年5月期売上高・営業利益・経常利益見込みを上方修正。

純損益見込みは下方修正。

DCM＜3050＞ 1575 +67

第1四半期営業利益17.4％増。

上組＜9364＞ 5179 +401

発行済株式数の4.25％上限の自社株買い発表。

日フエルト＜3512＞ 940 +150

発行済株式数の5.96％上限の自社株買い発表。

デジタルグリッド＜350A＞ 780 +50

貸借銘柄に選定。

西松屋チェ＜7545＞ 1936 +45

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率42.4％。

Link-U グループ＜4446＞ 764 +100

経産省「流通プラットフォーム拡大支援」区分に採択。

サンウェルズ＜9229＞ 142 +24

先週から安値圏で乱高下の動きに。

宮越HD＜6620＞ 1010 +150

新規事業進展踏まえた上方修正を引き続き材料視。

日本システム技術＜4323＞ 1689 +201

高水準の自社株買い実施を発表。

Sansan＜4443＞ 1566 +183

米SaaS関連株の上昇で国内関連株も上昇。

Appier Group＜4180＞ 826 +106

情報サービス関連の一角で強い動き目立つ。

SHIFT＜3697＞ 672.9 +55.9

情報サービス関連が米国関連株高で上昇。

エムアップ＜3661＞ 704 +59

今期の2ケタ営業増益見通しで安心感。

サイボウズ＜4776＞ 2326 +190

SaaS関連の一角として他銘柄につれ高。

ラクス＜3923＞ 966.7 +81.6

SaaS関連銘柄の上昇につれ高。

ベイカレント＜6532＞ 6068 +537

情報サービスセクターへの資金流入で。

インフォマート＜2492＞ 388 +32

情報サービス株上昇の流れが波及。

日東紡績＜3110＞ 4580 +654

1：5の株式分割権利落ちで流動性向上期待。

ANYCOLOR＜5032＞ 2252 +155

底値到達感も手伝ってリバウンドの動きに。

太陽誘電<6976> 18610 +1830

UBS証券では目標株価を引き上げ。

東洋エンジニアリング<6330> 2155 +219

政府が南鳥島沖の海底レアアース開発計画で産業規模での実証に着手と伝わる。

マネーフォワード<3994> 4288 +272

米サービスナウなど10％近い上昇で。

トレンドマイクロ<4704> 5973 +383

情報サービスセクター上昇の流れに乗る。

丸一鋼管<5463> 1869.5 +109

大和証券では投資判断を格上げ。

野村総合研究所<4307> 4630 +329

情報サービスセクターでは大手の一角も強い動き。

U-NEXT HOLDINGS<9418> 1675 +95

TBSHDとの資本業務提携が発表される。

日本電波工業<6779> 3620 -270

AI関連には全般売りが優勢。

キオクシアHD<285A> 88450 -3730

先週末は米サンディスクが大幅下落。

日本マイクロニクス<6871> 16650 -500

AI・半導体関連株安の流れに押される。《CS》