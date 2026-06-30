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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP確報値、米JOLT求人件数など

2026年6月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP確報値、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30　失業率(5月)　2.5％　2.5％
08:30　有効求人倍率(5月)　1.18倍　1.19倍
08:50　鉱工業生産(5月)　-0.4％　-0.5％
14:00　住宅着工件数(5月)　31.8％　11.4％
19:00　外国為替平衡操作の実施状況 (5月28日-6月26日)


ネイスが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(6月)　50.1　50.0
10:30　中・非製造業PMI(6月)　49.9　50.1
10:30　中・総合PMI(6月)　　50.5
15:00　英・GDP確報値(1-3月)　　1.1％
16:55　独・失業保険申請率(6月)　6.4％　6.3％
19:30　印・財政赤字(5月)　　3兆6230億ルピー
20:30　ブ・基礎的財政収支(5月)　　246億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(5月)　　67.4％
21:00　独・CPI(6月)　0.1％　-0.2％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(4月)　　0.1％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月)　　0.83％
23:00　米・JOLT求人件数(5月)　727.5万件　761.8万件
23:00　米・消費者信頼感指数(6月)　94.3　93.1


印・銀行貸出(5月)　　16.0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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