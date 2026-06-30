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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP確報値、米JOLT求人件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP確報値、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30 失業率(5月) 2.5％ 2.5％
08:30 有効求人倍率(5月) 1.18倍 1.19倍
08:50 鉱工業生産(5月) -0.4％ -0.5％
14:00 住宅着工件数(5月) 31.8％ 11.4％
19:00 外国為替平衡操作の実施状況 (5月28日-6月26日)
ネイスが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(6月) 50.1 50.0
10:30 中・非製造業PMI(6月) 49.9 50.1
10:30 中・総合PMI(6月) 50.5
15:00 英・GDP確報値(1-3月) 1.1％
16:55 独・失業保険申請率(6月) 6.4％ 6.3％
19:30 印・財政赤字(5月) 3兆6230億ルピー
20:30 ブ・基礎的財政収支(5月) 246億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(5月) 67.4％
21:00 独・CPI(6月) 0.1％ -0.2％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(4月) 0.1％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月) 0.83％
23:00 米・JOLT求人件数(5月) 727.5万件 761.8万件
23:00 米・消費者信頼感指数(6月) 94.3 93.1
印・銀行貸出(5月) 16.0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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