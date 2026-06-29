*17:19JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し

29日の東京市場でドル・円は底堅い。162円台での為替介入が警戒されるなか、下押し圧力で161円87銭から161円72銭まで値を下げた。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の9月利上げ観測かドル買い地合いは継続し、午後は高値圏に値を戻す展開となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は161円72銭から161円87銭、ユ-ロ・円は184円13銭から184円67銭、ユ-ロ・ドルは1.1381ドルから1.1414ドル。ドル・円は下げ渋り、底堅さ目立つ

29日の東京市場でドル・円は底堅い。162円台での為替介入が警戒されるなか、下押し圧力で161円87銭から161円72銭まで値を下げた。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の9月利上げ観測かドル買い地合いは継続し、夕方にかけても下値の堅さが目立つ展開に。

・ユ-ロ・円は184円13銭から184円67銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1381ドルから1.1414ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値69,609.88円、高値69,609.88円、安値67,997.57円、終値69,468.11円(前日比107.23円高)

・17時時点：ドル・円161円80-90銭、ユ-ロ・円184円50-60銭

【要人発言】

・グールズビー米シカゴ連銀総裁

「原油価格の下落は、経済に追い風になりうる」

【経済指標】

・特になし《TY》