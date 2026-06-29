*16:42JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反発、東エレクと太陽誘電の2銘柄で約240円押し上げ

29日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり149銘柄、値下がり75銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末26日の米国株式市場は下落。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。主要指数はいずれも方向感を欠く展開となり、投資家は月末を控えた持ち高調整を進める動きが目立った。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど指数は方向感に欠ける展開となった。前場中ごろ以降は、軟調もみ合い展開が続き、終盤にかけて下げ幅を縮小して小反発で取引を終了した。月末・四半期末を控えたリバランス需要も意識され、機関投資家から持ち高調整の売りが出ているとの観測も聞かれた。一方で、医薬品や保険など内需・ディフェンシブ関連には資金流入が続き、東証プライム市場の値上がり銘柄数は6割超えとなっており、相場全体では業種間の物色の違いが鮮明となった。

大引けの日経平均は前営業日比107.23円高の69468.11円となった。東証プライム市場の売買高は26億9456万株、売買代金は11兆8255億円だった。業種別では、その他製品、倉庫・運輸関連業、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、鉱業、ゴム製品などが下落。東証プライム市場の値上がり銘柄は69％、対して値下がり銘柄は26％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約240円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電で10.91％高、同2位はベイカレント＜6532＞で9.71％高だった。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約385円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップもソフトバンクGで5.33％安、同2位はキオクシアHD＜285A＞で4.05％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 69468.11(+107.23)

値上がり銘柄数 149(寄与度+747.21)

値下がり銘柄数 75(寄与度-639.98)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 74700 1780 179.01

＜6976＞ 太陽誘電 18610 1830 61.35

＜6971＞ 京セラ 3509 98 26.28

＜6098＞ リクルートHD 11295 255 25.64

＜9983＞ ファーストリテ 84380 310 24.94

＜9766＞ コナミG 17930 650 21.79

＜6532＞ ベイカレント 6068 537 18.00

＜4063＞ 信越化 6942 107 17.93

＜8766＞ 東京海上HD 7248 345 17.35

＜6758＞ ソニーG 3299 100 16.76

＜9433＞ KDDI 2717 36 14.48

＜4519＞ 中外製薬 7574 140 14.08

＜6367＞ ダイキン工業 24460 410 13.74

＜7832＞ バンナムHD 3834 136 13.68

＜4704＞ トレンドマイクロ 5973 383 12.84

＜7974＞ 任天堂 6935 346 11.60

＜8830＞ 住友不動産 3738 166 11.13

<4307> 野村総合研究所 4630 329 11.03

<4543> テルモ 2247 35 9.39

<6762> TDK 3593 18 9.05

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5894 -332 -267.10

＜6857＞ アドバンテ 31950 -490 -118.27

＜285A＞ キオクシアHD 88450 -3730 -87.53

<5803> フジクラ 5885 -246 -49.48

<4062> イビデン 23700 -300 -20.11

<5802> 住友電気工業 2894.5 -89.2 -11.96

<6920> レーザーテック 49200 -800 -10.73

<7751> キヤノン 4135 -123 -6.18

<6752> パナHD 4393 -147 -4.93

<6273> SMC 70450 -1180 -3.96

<5801> 古河電気工業 4419 -109 -3.65

<7272> ヤマハ発動機 1224 -36 -3.62

<6361> 荏原製作所 6164 -84 -2.82

<6305> 日立建機 5271 -76 -2.55

<5108> ブリヂストン 3424 -38 -2.55

<6981> 村田製作所 10740 -30 -2.41

<5713> 住友金属鉱山 7492 -143 -2.40

<8053> 住友商事 1532.5 -17.7 -2.37

<5333> NGK 7441 -68 -2.28

<5101> 横浜ゴム 7336 -105 -1.76《CS》