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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反発、東エレクと太陽誘電の2銘柄で約240円押し上げ

2026年6月29日 16:42

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記事提供元：フィスコ

*16:42JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小反発、東エレクと太陽誘電の2銘柄で約240円押し上げ
29日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり149銘柄、値下がり75銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末26日の米国株式市場は下落。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。主要指数はいずれも方向感を欠く展開となり、投資家は月末を控えた持ち高調整を進める動きが目立った。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど指数は方向感に欠ける展開となった。前場中ごろ以降は、軟調もみ合い展開が続き、終盤にかけて下げ幅を縮小して小反発で取引を終了した。月末・四半期末を控えたリバランス需要も意識され、機関投資家から持ち高調整の売りが出ているとの観測も聞かれた。一方で、医薬品や保険など内需・ディフェンシブ関連には資金流入が続き、東証プライム市場の値上がり銘柄数は6割超えとなっており、相場全体では業種間の物色の違いが鮮明となった。

大引けの日経平均は前営業日比107.23円高の69468.11円となった。東証プライム市場の売買高は26億9456万株、売買代金は11兆8255億円だった。業種別では、その他製品、倉庫・運輸関連業、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、鉱業、ゴム製品などが下落。東証プライム市場の値上がり銘柄は69％、対して値下がり銘柄は26％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約240円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電で10.91％高、同2位はベイカレント＜6532＞で9.71％高だった。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約385円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップもソフトバンクGで5.33％安、同2位はキオクシアHD＜285A＞で4.05％安だった。


*15:30現在

日経平均株価　　69468.11(+107.23)

値上がり銘柄数　149(寄与度+747.21)
値下がり銘柄数　75(寄与度-639.98)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 74700　　1780　179.01
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 18610　　1830　 61.35
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3509　　　98　 26.28
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11295　　 255　 25.64
＜9983＞　ファーストリテ　　　 84380　　 310　 24.94
＜9766＞　コナミG　　　　　　　17930　　 650　 21.79
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6068　　 537　 18.00
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6942　　 107　 17.93
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　7248　　 345　 17.35
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3299　　 100　 16.76
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2717　　　36　 14.48
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7574　　 140　 14.08
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 24460　　 410　 13.74
＜7832＞　バンナムHD　　　　　　3834　　 136　 13.68
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　5973　　 383　 12.84
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　6935　　 346　 11.60
＜8830＞　住友不動産　　　　　　3738　　 166　 11.13
<4307>　野村総合研究所　　　　4630　　 329　 11.03
<4543>　テルモ　　　　　　　　2247　　　35　　9.39
<6762>　TDK　　　　　　　　3593　　　18　　9.05

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5894　　-332 -267.10
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31950　　-490 -118.27
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 88450　 -3730　-87.53
<5803>　フジクラ　　　　　　　5885　　-246　-49.48
<4062>　イビデン　　　　　　 23700　　-300　-20.11
<5802>　住友電気工業　　　　2894.5　 -89.2　-11.96
<6920>　レーザーテック　　　 49200　　-800　-10.73
<7751>　キヤノン　　　　　　　4135　　-123　 -6.18
<6752>　パナHD　　　　　　　　4393　　-147　 -4.93
<6273>　SMC　　　　　　　 70450　 -1180　 -3.96
<5801>　古河電気工業　　　　　4419　　-109　 -3.65
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1224　　 -36　 -3.62
<6361>　荏原製作所　　　　　　6164　　 -84　 -2.82
<6305>　日立建機　　　　　　　5271　　 -76　 -2.55
<5108>　ブリヂストン　　　　　3424　　 -38　 -2.55
<6981>　村田製作所　　　　　 10740　　 -30　 -2.41
<5713>　住友金属鉱山　　　　　7492　　-143　 -2.40
<8053>　住友商事　　　　　　1532.5　 -17.7　 -2.37
<5333>　NGK　　　　　　　　7441　　 -68　 -2.28
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7336　　-105　 -1.76《CS》

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