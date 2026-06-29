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出来高変化率ランキング（14時台）～日シス技術、伊勢化などがランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日シス技術、伊勢化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月29日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4107＞ 伊勢化 3416000 1100257.6 292.48% 0.0809%
＜4935＞ リベルタ 2199500 50264.36 277.4% 0.2753%
＜3529＞ アツギ 345400 31596.88 253.14% -0.0339%
＜4323＞ 日シス技術 236500 47277.7 233.23% 0.1384%
＜3664＞ WIZE 7380800 30598.08 201.78% 0%
＜5932＞ 三協立山 152700 22896.62 161.23% 0.0339%
＜4417＞ グローセキュ 166900 156144 154.42% 0.1419%
＜3053＞ ペッパー 1230800 60033.18 140.17% -0.0564%
＜7746＞ 岡本硝子 7292800 1618721.88 136.97% 0.0917%
＜1546＞ NFダウヘ無 3766 111391.028 134% 0.0029%
＜7794＞ イーディーピ 906200 409426.22 132.97% 0.0906%
＜4595＞ ミズホメディ 353900 165044.66 132.15% -0.0295%
＜8105＞ BitcoinJ 10067900 521533.7 130.9% 0.0915%
＜3300＞ アンビション 163000 120875.48 126.9% -0.065%
＜2640＞ GXゲームアニ 38586 85732.521 123.75% 0.0428%
＜3457＞ AndDoHLD 406600 111463.36 122.39% -0.071%
＜6535＞ アイモバイル 604100 100713.56 119.48% 0.0386%
＜3135＞ マーケットエンタ 133900 48806.4 114.04% -0.2166%
＜2752＞ フジオフドG 359000 121108.98 109.44% -0.0474%
＜3662＞ エイチームHD 164100 56063.64 108.31% 0.0354%
<2563> iS500米H 603290 79374.948 107.02% 0.0066%
<4582> シンバイオ 814100 22456.98 106.83% 0.0588%
<6330> 洋エンジ 2420500 1826892.82 103.33% 0.0754%
<6166> 中村超硬 253800 82272 101.52% 0.1766%
<7072> インテM 16800 6550.34 97.74% -0.0333%
<5463> 丸一管 1389000 1168858.24 91.07% 0.0795%
<3050> DCM 573700 390405.24 88% 0.0444%
<197A> タウンズ 419600 84900.08 84.75% -0.0309%
<237A> iS米債25 579530 64548.631 84.2% -0.0041%
<8584> ジャックス 192500 313684.6 83.27% 0.0072%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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