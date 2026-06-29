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出来高変化率ランキング（14時台）～日シス技術、伊勢化などがランクイン

2026年6月29日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日シス技術、伊勢化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月29日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4107＞ 伊勢化　　　　　　 3416000 　1100257.6　 292.48% 0.0809%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　2199500 　50264.36　 277.4% 0.2753%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　345400 　31596.88　 253.14% -0.0339%
＜4323＞ 日シス技術　　　　　236500 　47277.7　 233.23% 0.1384%
＜3664＞ WIZE　　　　　　7380800 　30598.08　 201.78% 0%
＜5932＞ 三協立山　　　　　　152700 　22896.62　 161.23% 0.0339%
＜4417＞ グローセキュ　　　　166900 　156144　 154.42% 0.1419%
＜3053＞ ペッパー　　　　　　1230800 　60033.18　 140.17% -0.0564%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　7292800 　1618721.88　 136.97% 0.0917%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　3766 　111391.028　 134% 0.0029%
＜7794＞ イーディーピ　　　　906200 　409426.22　 132.97% 0.0906%
＜4595＞ ミズホメディ　　　　353900 　165044.66　 132.15% -0.0295%
＜8105＞ BitcoinJ　　10067900 　521533.7　 130.9% 0.0915%
＜3300＞ アンビション　　　　163000 　120875.48　 126.9% -0.065%
＜2640＞ GXゲームアニ　　　38586 　85732.521　 123.75% 0.0428%
＜3457＞ AndDoHLD　　406600 　111463.36　 122.39% -0.071%
＜6535＞ アイモバイル　　　　604100 　100713.56　 119.48% 0.0386%
＜3135＞ マーケットエンタ　　133900 　48806.4　 114.04% -0.2166%
＜2752＞ フジオフドG　　　　359000 　121108.98　 109.44% -0.0474%
＜3662＞ エイチームHD　　　164100 　56063.64　 108.31% 0.0354%
<2563> iS500米H　　　603290 　79374.948　 107.02% 0.0066%
<4582> シンバイオ　　　　　814100 　22456.98　 106.83% 0.0588%
<6330> 洋エンジ　　　　　　2420500 　1826892.82　 103.33% 0.0754%
<6166> 中村超硬　　　　　　253800 　82272　 101.52% 0.1766%
<7072> インテM　　　　　　16800 　6550.34　 97.74% -0.0333%
<5463> 丸一管　　　　　　　1389000 　1168858.24　 91.07% 0.0795%
<3050> DCM　　　　　　　573700 　390405.24　 88% 0.0444%
<197A> タウンズ　　　　　　419600 　84900.08　 84.75% -0.0309%
<237A> iS米債25　　　　579530 　64548.631　 84.2% -0.0041%
<8584> ジャックス　　　　　192500 　313684.6　 83.27% 0.0072%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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